Hétfőn indul az oltási akcióhét

Hétfőn kezdődik az oltási akcióhét, az oltakozni vágyókat naponta 7 és 19 óra között az ország 101 kórházában és szakrendelőkben is várják - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken Kaposváron.

Bőven van még az oltóanyagokból

Aki a jövő vasárnap záruló akcióhéten érkezik oltásra, annak nem kell előzetesen időpontot foglalnia vagy regisztrálni, így azok is könnyen hozzájuthatnak a vakcinához, akiknek nincs vagy nehézkes az internetelérése, illetve a megadott felületeken "nem tudnak csatlakozni az egészségügyi rendszerhez". Az oltást végző kórházakról, szakrendelőkről ugyanakkor a koronavirus.gov.hu oldalon is lehet tájékozódni - mondta az államtitkár. Az oltóhelyeken mind az öt Magyarországon forgalomban lévő oltóanyag, vagyis a Pfizer-vakcina, a Moderna, az AstraZeneca, a Janssen és a Sinopharm is rendelkezésre áll, a Szputnyik V már elfogyott.

A jövő héten soron kívül jelentkezhetünk a vakcinákért. Fotó: MTI/Varga György

György István kiemelte: kérték a kórházaktól, hogy az érkezők számának függvényében folyamatosan nyissák ki az oltóhelyeket, lehetőleg ne legyenek hosszú várakozások, ennek elkerüléséhez a honvédség is segítségét nyújt. Magyarországon a pandémia agresszív, felfutó időszakban van, az oltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz ellene, ezért arra biztat mindenkit, aki még nem tette meg, hogy oltassa be magát, akiknél pedig már 4-6 hónap eltelt a második oltás óta, kérje a harmadikat - fogalmazott az államtitkár.

