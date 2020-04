Hárommillió olasz kezdhet el ismét dolgozni

Az interneten tartott megbeszélésről kiszivárgott információk szerint több mint 2,8 millió olasz dolgozó térhet vissza munkahelyére az újraindulásra megjelölt május 4-től. Elsőként az építőiparban vehetik fel ismét a munkát, valamint a kisipari ágazatban. A többi termelési ágazatban május második felétől indulhatnak újra.

A kijárási korlátozásokat is enyhítenék

Ehhez mindenekelőtt a tömegközlekedés szabályozására van szükség: az adatok szerint a kézművesek és az építkezéseken dolgozó munkások tizenöt százaléka tömegközlekedéssel jár munkába. Az elképzelések között szerepel, hogy a buszokon, villamoson, metrón csak minden második ülőhelyet lehet majd elfoglalni, vagy egyszerre meghatározott számú utast engednek felszállni, ami az olasz nagyvárosok egyébként is kaotikus tömegközlekedésében jelentős nehézségeket teremthet.

Giuseppe Conte és a májusi újraindulás részletes forgatókönyvének kidolgozásával megbízott szakértői bizottság szombatra ígérte a végleges ütemterv bemutatását. A 17 fős, járványügyi szakértők, közgazdászok, pszichológusok és szociológusok alkotta bizottságot Vittorio Colao vállalat-átalakításban jártas topmenedzser vezeti.

Az árukat rendezgeti egy védőmaszkot viselő eladó Milánó belvárosában. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner

A tervek között szerepel a kijárási korlátozások részleges enyhítése - a szájmaszk és védőkesztyű kötelező használata mellett - az utcákon is. A hetvenévesnél idősebbeknek továbbra sem tanácsolják a súlyos indok nélküli utcán tartózkodást, a fiataloknak pedig elő akarják írni, hogy legfeljebb egyszerre hárman, kétméteres távolságtartással találkozzanak egymással. Az elsők között nyitnák meg a ruhaüzleteket, melyekben kötelezővé teszik a felpróbált ruhák fertőtlenítését. A hivatalokban, ahol csak lehetséges, fenntartják a távmunkavégzést. A klímaberendezések kizárólag akkor kapcsolhatók be, ha megfelelnek a járványügyi előírásoknak.

Az oktatási intézményeket nem nyitják ki újra szeptemberig, ami széles társadalmi vitát indított el, mivel az édesanyák azt kérdezik, hogyan térjenek vissza dolgozni, ha a gyerekek nem járnak iskolába, és a nagyszülők sem segíthetnek nekik. Önkéntesen letölthető okostelefonos alkalmazást is bevezetnek az olaszok mozgásának feltérképezésére.

A római kormány elképzelése szerint országosan és kockázati fokozat szerint indítják újra a termelési ágazatokat. Elvetették a tartományok szerinti időzítést, annak ellenére, hogy a járványgörbe alakulása Olaszország északi, középső és déli térsége között jelentős különbségeket mutat. A gócpontként ismert Lombardia tartományban kedden még mindig több mint kilencszáz új fertőzöttet szűrtek ki, ennek több mint felét Milánó városában.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy bár a járványgörbe lefelé ível, a fertőzéshelyzet továbbra is "komoly, nem szabad túl korán győzelmet ünnepelni, még nincs vége a járvánnyal szembeni küzdelemnek". Lombardia bejelentette, hogy az immunitásszintet felmérő vérvizsgálatot indít csütörtöktől a járványtól leginkább érintett Bergamo, Brescia, Lodi, és Cremona városában, majd hétfőtől az egész tartományban. Elsőként mintegy félmillió egészségügyi dolgozót tesztelnek, a becslések szerint a 10 milliós régió lakosságának tíz-tizenöt százaléka mutathat immunitást.

