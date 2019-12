Az őszi lehűlés sokaknál egyet jelent a nátha időszakának kezdetével. A betegség szerencsére viszonylag enyhe lefolyású, és maximum 7-10 nap alatt minden tünete elmúlik, mégis sokan újra és újra visszaesnek. Sok más vírussal ellentétben a náthára nem leszünk immúnisak az első találkozást követően: mégpedig azért, mert azt nem egyetlen vírus, hanem egész vírustörzsek felelősek érte. Körülbelül 120 különböző vírus okoz náthát, ebből húszat 2009-ben fedeztek fel, a legrégebbieket pedig az ötvenes években.

Gyerekek akár 10-12-szer is náthásak lehetnek évente

A nátha, köznyelvi nevén a megfázás, mindazon betegségek gyűjtőfogalma, amelynek során a felső légutakban gyulladás keletkezik, valamilyen vírus miatt. Ez legtöbbször az orrnyálkahártya gyulladásáért felelős rhinovírus, illetve a respiratórikus szinciciális vírus. Mivel nem egyetlen vírusról van szó, így a szervezet sem tud megfelelő módon felkészülni ellene a következő "találkozáskor".

Átlagosan egy egészséges felnőtt ember akár négy-öt alakalommal is náthás lehet egy évben. Gyermekek esetében ez a szám még nagyobb, a kicsi, zárt közösségekben (mint amilyen az iskola és az óvoda) eltöltött idő alatt ugyanis gyorsan továbbadhatják egymásnak az érintéssel és cseppfertőzéssel is terjedő vírusokat. Egy iskolás így évente tíz-tizenkét alkalommal is áteshet a náthán.

A meghűlés a leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik, különösen az októbertől márciusig tartó hónapokban. A munkahelyről való hiányzások okai között élén jár. A betegségről többet is megtudhat az alábbi cikkből!

A meghűlés első tünete a torok szárazsága, majd a vírusfertőzéstől függően tüsszögés, orrdugulás, köhögés, fáradtság, végtagfájdalom és akár magaslázis kialakulhat. A betegség szövődményeként kötőhártya-gyulladás is kialakulhat, illetve nyári hónapokban egyes kórokozók hasmenést és hányást okoznak. A tünetek általában 4-10 napig mutatkoznak, legtöbbször a betegség ezután magától is elmúlik.