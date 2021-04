Ha nincs háziorvosunk, így kaphatunk oltást

Sinopharm-vakcina: egy veszélyes mutáció ellen is védhet - részletek!

Magyarországon több mint 700 ezer embernek nincs háziorvosa, hiszen a háziorvosi praxisok 10 százaléka betöltetlen - írja az atv.hu.

A csatorna híradójának beszámolója szerint Sóshartyánban is ez a helyzet, ott a helyettesítő háziorvos adja be a koronavírus elleni oltásokat, illetve az önkormányzat buszaival viszik az embereket az oltópontokra. A település polgármestere, Tóth Gabriella azonban úgy véli, ez a megoldás veszélyes lehet, hiszen előfordulhat, hogy fertőzött is utazik a buszon.

De mi a helyzet azokkal, akiknek egyáltalán nincs választott háziorvosa? - tevődik fel jogosan a kérdés. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közlése szerint azok az emberek annak a háziorvosi szolgálatnak az oltási listájában jelennek meg, amelynek a területi ellátási kötelezettségébe tartoznak.

h i r d e t é s

Imre Anikó háziorvos beolt egy férfit a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának második adagjával szolnoki rendelőjében. Fotó: MTI/Mészáros János

Továbbra sem népszerű a kínai vakcina

A háziorvosoknak vitathatatlanul fontos szerepe van a koronavírus elleni oltókampányban, épp ezért nem biztos, hogy jót tesz az oltási hajlandóságnak az az új regisztrációs rendszer, melyről a HáziPatika.com-on is beszámoltunk már. Az atv.hu által megkérdezett, háziorvosként praktizáló Lantos István szerint ugyanis ő és kollégái részletes felvilágosítást tudnak adni a vakcinákról, velük tudja megbeszélni a páciens a többi közt azt is, mikor milyen oltóanyag jön, és hogy azt szeretné-e. "Ha viszont valaki kap egy személytelen SMS-t, de mondjuk nem szeretné a szóban forgó oltóanyagot, egyszerűen minden visszajelzés nélkül otthon marad, és nem megy el az oltásra" - mutatott rá az új rendszer gyenge pontjára a szakember.

Mindez annak apropóján különösen fontos, hogy egy igen intenzív 10 napos oltási kampány kezdődik, hogy elfogyjanak a praxisoknál lévő nyugati vakcinák, mivel utána nagyobb mennyiségű Sinopharm érkezik majd hozzájuk, amivel a 45 év feletti regisztráltakat kell elsősorban beoltani. Csakhogy a csatorna által megkérdezett háziorvosok beszámolói alapján tudható, a kínai vakcina továbbra sem népszerű. "Van olyan praxis, ahol 100 emberből 14-en oltatnák be magukat Sinopharmmal" - olvasható a cikkben.

Dolgozói egészségének érdekében mind az öt gyárát felajánlotta oltópontnak egy magyarországi székhelyű technológiai szolgáltató. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal már el is fogadta az ajánlatot, így a vállalat hajdúböszörményi gyárának területén hamarosan el is indulhat a COVID-19 elleni immunizálás. A további részletekért kattintson korábbi cikkünkre.