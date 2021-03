"Ha így oltunk, a vírus terjedését segítjük"

Egymillió forintos egészségügyi bírsággal sújtották Dr. Kiss Csaba erdőkertesi háziorvost, miután az megtagadta a koronavírus elleni védőoltások beadását. Az orvos a Telexnek úgy nyilatkozott: rendelőjének kialakítása nem megfelelő az oltások beadására, mert nincs elegendő hely, nem lehetne normálisan elkülöníteni a betegeket és az oltásra érkezőket.

Koronavírus: keményen büntetik a nem oltó háziorvost Egymillió forintos egészségügyi bírságot szab ki a Pest Megyei Kormányhivatal a koronavírus elleni védőoltások beadását megtagadó, erdőkertesi háziorvos praxisára. Úgy vélik, az orvos viselkedése orvosszakmai, etikai és a jogi előírásoknak is ellentmond. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Szinte hetente változik az alkalmazási előirat

"Ha így oltunk, akkor a vírus terjedését segítjük, nem pedig gátoljuk. De ha létrejönnének körzeti oltópontok, akkor én is beállnék oltani" - mondta el Dr. Kiss Csaba. Hozzátette: az orvosok etikai kódexének van egy olyan pontja, amely azt mondja ki, hogy egy orvos lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadhat bizonyos dolgokat, ha azt szakmailag nem tartja helyesnek. Az oltások kapcsán pedig ő is élni szeretne ezzel a lehetőséggel. "Az AstraZeneca-oltásnál például szinte hetente változik az alkalmazási előirat. Egyik héten azt mondták, hogy hatvan év alattiakat kell vele oltani, következő héten meg már a nyolcvan év fölöttieket kell vele oltani. Nekem ilyenkor az az érzésem, hogy kísérletezgetés megy a vakcinákkal. És én ezt nem szeretném" - vezette le.

Az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját készítik elő oltás előtt az ikervári rendelőben.

Fotó: MTI/Varga György

Az orvos tagadja, hogy bármi köze lenne az oltásellenes mozgalmakhoz, elmondása szerint igyekszik a hozzá fordulókat naprakész információkkal ellátni a vírussal és a vakcinákkal kapcsolatban, habár az oltóanyagokról ők is kevés információt kapnak. A keleti vakcinákkal kapcsolatban egy korábbi interjújában is óvatosságra intett. Most azt mondta: "Nincs meggyőződve róla, hogy szakmai döntés született", amikor az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI), és a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is engedélyezték az orosz és kínai oltásokat. Ennek ellenére azonban nem beszéli le a betegeit ezekről a vakcinákról. A fő problémája viszont mégis az, hogy az oltások beadása szerinte nincs kellően megszervezve. Körzeti oltópontok kialakítását sürgeti, ahol az oltások adminisztrálása is gördülékenyebben zajlana.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) vasárnap délután kiadott egy közleményt, amelyben nem hivatkoznak egy konkrét esetre, de vélhetően az erdőkertesi orvos ügye miatt hangsúlyozzák, hogy a MOK elnöksége a hippokratészi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, illetve alábecsüli a járvány veszélyességét és az egyéni védekezés jelentőségét. Mint írták, a kamara elnöksége határozottan elhatárolódik a MOK etikai normáival összeegyeztethetetlen tevekénységű, megnyilatkozású orvosoktól.