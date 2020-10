Gyorsul a járvány a szomszédban, bezárhatják az iskolákat

Romániában jelenleg a járványkórházakba irányítanak mindenkit, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, ahol - az új karanténtörvény szerint - még a tünetmentes fertőzötteket is megfigyelés alatt tarthatják 48 órán keresztül. A kormányfő elmondása szerint viszont ezt a törvényt úgy módosítanák, hogy a fertőzöttek állapotának felmérését ne az amúgy is túlterhelt kórházakra bízzák, ha egyébként a páciens nem kéri ezt, és a családorvos sem látja indokoltnak. A háziorvosok koronavírus-járvány elleni küzdelembe való bevonása egyébként lassan megkerülhetetlen lesz az országban, hiszen manapság olyan sok fertőzöttet visz a mentő a kórházakba egy nap alatt, hogy a betegfelvételnél sokszor több órás sorban alakul ki.

Több szomszéd országban is felmerült az iskolák ismételt bezárása.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Bezárhatnak az iskolák

Közben a közegészségügyi hatóság (INSP) arról számolt be, hogy három megye kivételével most már Románia szinte egész területén gyorsul a járvány, a legnagyobb fertőzési rátával rendelkező román fővárosban pedig az iskolák bezárására készülnek a hatóságok. Bukarestben több mint 400 tanintézményben csaknem negyedmillió óvodás és iskolás tanul. Az oktatási minisztérium hétfői adatai szerint eddig 517 iskolát tartottak zárva, közülük 303-at azért, mert olyan településeken működtek, amelyeken az utóbbi héthetes fertőzési ráta meghaladta a lakosság három ezrelékét. A többi 214-et pedig azért kellett bezárni, mert több mint három osztályban megjelent az új típusú koronavírus. A románok egyébként eddig több mint 160 ezer embert fertőzött meg és 5535 áldozatot szedett a kór.

Azonban nemcsak Romániában, hanem Szerbiában is felmerült az iskolák újbóli bezárásának lehetősége a járvány megfékezése érdekében. Ez várhatóan akkor következik majd be, ha a regisztrált koronavírus-fertőzöttek napi száma meghaladja az ötszázat - ismertette Branislav Tiodorovic járványügyi szakember. Egy epidemiológus, Predrag Kon szerint pedig az országban már a járvány 3. hulláma tombol. A szerbek egyébként eddig 35 ezer esetről és 767 halottról számoltak be.

Év végéig karantén lesz Ukrajnában?

Az országos tisztifőorvos, Viktor Ljasko tájékoztatása szerint Ukrajnában javasolni fogják a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő országos karantén meghosszabbítását, egészen december végéig. A helyzet ugyanis továbbra is súlyos az országban. A karantén meghosszabbítása mellett a minisztérium a vendéglátóhelyek este 10 órai bezárását is javasolni fogja. A kórházak durván leterheltek, jelenleg több mint 21 ezer ágyat fogalnak el a fertőzöttek, illetve a koronavírus-gyanús páciensek - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. Ukrajna egyébként már csaknem 278 ezer igazolt esetet és 5254 áldozatot tart nyilván.

