Győrfi Pál: lehet, hogy nyárra kifáradhat a vírus

Győrfi Pál óriási népszerűségnek örvend mostanság, hiszen az ország összes nappalijába "beköltözött". Amióta a koronavírus-járvány miatt kihirdették Magyarországon a veszélyhelyzetet, a reklámspotokban ő figyelmezteti a magyar lakosságot, hogy maradjanak otthon - írta meg a Pénzcentrum. A mentős egy napokban készült interjúban arról is beszélt, milyen forgatókönyvek képzelhetők el a járvány lecsengésére.

Erre számít Győrfi Pál

Mint mondta, elképzelhető, hogy a járvány nyárra kifáradhat, ehhez azonban az kell, hogy továbbra is tartsuk az elszigeteltséget. Azt viszont kiemelte, hogy ő nem infektológus, ez tehát nem egy szakvélemény, csak a személyes véleménye. Mentősként azonban a legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülnie, amely szerint még csak júniusban indul be igazán a hazai koronavírus-járvány.

Még ki kell tartani

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy Magyarországon a járvány egyelőre még a "békés" szakaszában van: a koronavírus terjedését sikerült lelassítani, a járványgörbét pedig ellaposították. Győrfi Pál elmondása szerint az emberek többsége betartja a kijárási korlátozásokat, de egyesek nem érzik a valódi veszély kockázatát. "Most még ki kell tartani, mert ha most lazítunk, akkor felesleges volt az elmúlt 3-4 hét, és hirtelen berobbanhat a járvány" - magyarázta.

