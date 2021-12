Fotók: még a Mikulást is beoltották koronavírus ellen

Koronavírus: rengeteg oltott fog ilyen levelet kapni.

Eddig már 6,15 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,86 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 2,76 millióan meg is kapták az ismétlő oltást. Ma azonban még a Mikulás is betért az egyik oltópontra, hogy beadassa magának a megerősítő adagot.

Megmérik egy Mikulásnak öltözött férfi testhőmérsékletét az orosházi László Elek kórház oltópontján.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

h i r d e t é s

A Mikulás a Pfizer és BioNTech közös fejlesztésű vakcináját kapta meg 3. dózisként.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az oltási igazolást Muhi Zsuzsanna orvos adta át az immunizált Mikulásnak.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Kardosné Huszár Ildikó asszisztens szarvasagancsokat növesztett, hogy ünnepi hangulatot teremtsen az oltóponton. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A háttérben látszik, hogy már egy kis karácsonyfa is díszíti az oltópontot.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az egri Markhot Ferenc Kórház oltópontján sem volt hiány Mikulás-jelmezből és szarvasagancsokból.

Fotó: MTI/Komka Péter

A Moto Caritas Alapítvány manójelmezt viselő tagja pedig szaloncukrot osztott, miután megkapta a koronavírus elleni vakcinát. Fotó: MTI/Komka Péter

Sikeres az oltási akció

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet szervezett a kormány. A nagy sikerre való tekintettel azonban először december 5-éig, majd újabb egy héttel meghosszabbították. Tehát december 12-éig, akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra 7 és 19 óra között.

Az oltási akcióban eddig összesen 1 millió 139 ezren kaptak oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást kérték, de 135 ezer, eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy beadatja magának az első adagot. Egyébként továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Már Romániában is kimutatták az új típusú koronavírus legújabb, Afrika déli részén felfedezett, omikron elnevezésű változatát.