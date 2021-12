Földbe tiporja a szórakoztatóipart a járvány

"Sorra mondják le a fellépéseiket a sztárok, bedőlni látszik a rendezvényszervezői és szórakoztatóipar Magyarországon is" - hangzott el az RTL Klub Fókusz című műsorában. Az persze nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány miatt a hírességek is óvatosabbak - sokan pedig jelenleg is küzdenek a fertőzéssel -, a legtöbbször azonban nem rajtuk múlik, hogy egyre kevesebb a korábban megszokott decemberi felkérés és fellépés.

Az idei év vége sem a felhőtlen ünneplésről és bulizásról fog szólni.

Fotó: Getty Images

Sorra mondják le az eseményeket

Ilyenkor vannak a nagy adventi forgatagok vagy a céges partik, amikből viszont most már egyre kevesebbel találkozunk, és a napokban elkezdték ezeket is lemondogatni - mondta el a műsorban Maszler László koncertszervező. Úgy fogalmazott, hogy ahogy a koronavírussal összefüggő esetszámok emelkednek, úgy húzzák be egyre inkább a kéziféket a rendezvényszervezők és a megrendelők is.

Van, aki kényszerpihenőt tart

Dombóvári István humorista a közelmúltban közölte közösségi oldalán, hogy őt és családját is utolérte a koronavírus-fertőzés, ezért most egy darabig biztosan nem lesz új fellépése, most ugyanis a felépülésre és megerősödésre kell koncentrálnia. Elmondása szerint rengeteg biztatást és jókívánságot kapott az emberektől, egyesek azonban azzal vádolták, hogy csak az egészet csak kitalálta, vagy esetleg még pénzt is kap azért, hogy azt hazudja, megbetegedett. A rosszakarók véleményét nem kívánta kommentálni, azt azonban elárulta, hogy már az egész család meggyógyult. "Egy a fontos, hogy vigyázzatok magatokra, bárhol vagytok, bármit csináltok" - üzente mindenkinek.

A riportban az is elhangzott, hogy a szórakoztatóipar világában a december a második legfontosabb időszak a nyár után. Éppen ezért érinti igen érzékenyen az ágazat dolgozóit az éppen felfutó szakaszánál tartó negyedik járványhullám. Kiemelték ugyanakkor, hogy bármennyire is hiányoznak a zenészeknek decemberi bevételek, a lakosságnak pedig az év végi bulik, a járványhelyzet egyelőre óvatosságra int mindenkit.

