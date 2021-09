Fertőzés, amely az ereket támadja meg

Az első regisztrált megbetegedéseket 1967-ben okozta a vírus a németországi Marburg városában, ahova sárgahasú cerkófmajmokkal hurcolták be az addig ismeretlen kórokozót. A Marburg-vírus egyes majomfajokat, valamint az embert is képes ugyanis megfertőzni, vérzéses lázat kiváltva. Az Afrikában és Cipruson őshonos egyiptomi repülőkutyák hordozzák a vírust, és bár nem betegszenek meg tőle, vizeletükkel és guanójukkal azonban ürítik, illetve az szöveteikben is megtalálható.

A Marburg-vírust az Afrikában és Cipruson őshonos egyiptomi repülőkutyák hordozzák. Fotó: Getty Images

Afertőzésemberről emberre is terjed bármilyen testnedv közvetítésével. Fertőzés esetén eleinte influenzaszerű panaszok alakulnak ki, majd egy-két nap elteltével nyálkahártya-vérzések jelentkeznek a többi között akár a szemben, az orrban vagy az emésztőrendszerben. A vérzések oka, hogy a Marburg-vírus megtámadja a kapillárisok érfalát, így az azokban keringő vér kifolyik. A vírus legsúlyosabb esetben sokszervi elégtelenséget okoz.

Hogyan lehet diagnosztizálni a Marburg-vírus-fertőzést? Milyen kezelési lehetőségek jöhetnek szóba a betegeknél? Minderről részletesen olvashat Betegségek A-Z rovatunk legfrissebb bejegyzésében.