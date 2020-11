Falus: nem a védőoltás a fény az alagút végén

Mint azt korábbi cikkünkben mi is megírtuk, a koronavírus-járvány lassítása érdekében hétfő délelőtt újabb, minden eddiginél szigorúbb korlátozásokat jelentett be Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök. Amennyiben az Országgyűlés kedden 90 napra megadja a rendkívüli felhatalmazást a kormánynak a járványügyi védekezéshez, az intézkedések holnap éjféltől lépnek életbe, és 30 napig lesznek érvényben (ezt később határozatlan időre meghosszabbíthatják). A többi között olyan szigorításokra készülhetünk, mint az este 8 és hajnal 5 közötti kijárási tilalom, a gyülekezések megtiltása és az éttermek bezárása.

Falus Ferenc nem sokkal Orbán Viktor bejelentése előtt nyilatkozott az ATV Start című műsorában a hazai járványhelyzetről. "Ezekben a percekben ülésezik az operatív törzs, és sajnos, mire bármilyen komoly döntést meghoznak, annak a hatása nagyjából 4 hét múlva lesz látható. Addig nagyon sokan fognak lélegeztetőgépre, kórházba kerülni és szenvedni" - jósolta a szakember.

Nem a védőoltás a fény az alagút végén Falus Ferenc szerint. Fotó: Getty Images

Az egészségügy átszervezése katasztrófával fenyeget

Koronavírus: ezzel a két dologgal lehet életet menteni - részletek! h i r d e t é s

Arról is beszélt Falus Ferenc, hogy óriási felelőtlenség, hogy a kormány csúcsra akarja járatni az egészségügyet, ráadásul egy olyan csúcsra, amit ők képzelnek el - a csúcson vagy a csúcs közelében ugyanis az ellátás minősége romlik, ami a halálozás növekedését eredményezi. Hogy áll a Hungexpóban tavasszal létrehozott szükségkórház most, és jönnek-e Kínából orvosok, nővérek segíteni? - tette fel a kérdést a szakember, aki szerint az ország vezetése hatalmas kockázatot vállal ebben a helyzetben, ráadásul az emberek bőrét viszi vásárra.

Kérdésre válaszolva elmondta: az egészségügy átszervezése járványidőszakban katasztrófával fenyeget, beleértve azt is, hogy a kórházigazgatókat le akarják cserélni, és mindent központosítani akarnak. Azzal kapcsolatban, hogy szakértők úgy vélik, hamarosan etikai kódex alapján dönthetnek arról, kit lássanak el az orvosok, Falus Ferenc leszögezte: a katasztrófamedicinának már megvannak a szabályai arra vonatkozóan, hogy egy kritikus helyzetben kivel kell foglalkozni, és kivel nem. "El kell tudni dönteni egy baleseti helyszínen is a mentőorvosnak, hogy kik azok, akiknek az ellátását előbb kell elkezdeni" - magyarázta.

Nem a védőoltás a fény az alagút végén

A beszélgetés során szóba került a koronavírus elleni vakcina is. "Mindenkit óvnék attól, hogy nagyon nagy reményeket támasszon azzal kapcsolatban, hogy ha lesz védőoltás, akkor ez a járvány hirtelen meg fog szűnni. Egyre több adat van, és Magyarországon is hivatalosan bejelentették már, hogy vannak olyanok, akik újra megfertőződtek. Tehát egyelőre a védőoltástól, amennyiben az egyáltalán biztonságos, csak azt lehet várni, hogy a legkritikusabb helyzetben lévő dolgozóknak az átmeneti védelmét jelentheti. Egyelőre nincs róla információnk, hogy ez milyen hatékony lesz, és milyen sokáig tart" - így Falus Ferenc, aki reméli, hogy Magyarországon csak olyan védőoltást fognak tömegesen használni, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez és jóváhagy. Mint hangsúlyozta: nem a védőoltás a fény az alagút végén, hanem az, ha be tudjuk tartani azokat a szabályokat, amelyekkel megvédhetjük egymást, és ez pillanatnyilag egyáltalán nem látszik.

"Többé nem veszek természetesnek egyetlen ölelést sem" - Így változik az életünk, ha egyszer vége lesz a járványnak - ide kattintva elolvashatja az nlc.hu témában írt cikkét.