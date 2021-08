Ezzel a vakcinával oltatnak harmadszorra a magyarok

Elsősorban a sinopharmosok jelentkeztek eddig harmadik oltásra, és szinte kivétel nélkül Pfizert kértek. Akik pedig alapból is Pfizert kaptak, hallani sem akarnak másról - beszéltek a tapasztalataikról a Népszavának nyilatkozó háziorvosok. A lap szerint az oltakozni vágyók is célzottan olyan oltópontokat keresnek, ahol mRNS-vakcinát kaphatnak.

A háziorvosok hárítanak

A Kelen Kórház vállalta, hogy beoltják mRNS-vakcinával azokat a Sinopharmmal oltottakat, akiknek nincs mérhető mennyiségű antitestjük. Kövesd Zsuzsanna, a kórházat működtető cég vezetője szerint augusztus 12-én kezdődnek náluk ezek az oltások, egyelőre 220 jelentkezőjük van, őket 3 nap alatt olthatják be.

Az ügyvezető szerint megvizsgáltak mintegy 70 olyan sinopharmost is, akik előzőleg Romániában már megkapták harmadik oltást, a Pfizert, és valamennyiük esetében nagyon magas ellenanyagszintet mértek. Emiatt reméli azt, hogy érdemi védelmet válthat ki egy harmadikként adott mRNS-oltás azoknál is, akiknél a kínai vakcina egyáltalán nem működött.

A Pfizer-BioNTech vakcináját készítik elő a fővárosi Kálvin János Református Idősek Otthonában.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az oltópontok mellett be lehet jelentkezni a háziorvosokhoz is a harmadik oltásra, csakhogy jó részük éppen szabadságon van. A Sinopharmmal oltottak Facebook-csoportjában azt is panaszolták, hogy a háziorvosok egy része eleve oltópontra küldi a páciensét, mert nem akar belekeveredni ebbe az akcióba. Egyeseket azzal utasítottak el, hogy a "Pfizer cég még nem nyilatkozott arról, hogy javasolnak-e más típusú vakcina utáni oltást az ő szérumukkal." Más háziorvosok azért bizonytalanodtak el, mert az tisztiorvos által kiadott eljárásrendet nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, és az is tisztázatlan, hogy baj esetén ki viseli majd a felelősséget.



A Népszavának nyilatkozó háziorvosok szerint a páciensek jó részét összezavarja az interneten olvasható hírek és álhírek a vakcinákról, szerencsére azonban a többség hallgat az orvosára. Azt is elfogadják, hogy azok, akik AstraZenecát, Pfizert vagy éppen Szputnyikot kaptak korábban, most még ráérnek, elsősorban a sinopharmosokat kellene újra végigoltani, más kérdés, hogy éppen ők utasítják el legnagyobb részben a harmadik oltást. Sok idős ember ugyanis, aki a kínait kapta, úgy érzi, hogy átverték őt az oltásokkal kapcsolatban, ezért minden vakcinát elutasít. Akik viszont kérik a harmadik oltást, szinte kivétel nélkül a Pfizerhez ragaszkodnak.

