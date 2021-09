Ezt üzeni az oltáselleneseknek az ukrán egészségügyi miniszter

Az ukrán egészségügyi miniszter az egyik helyi televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy éppúgy hamisíthatók a papír alapú dokumentumok, mint bármely más szokványos igazolvány. A "Gyija" elnevezésű internetes portálon kiállított elektronikus igazolások hamisítása azonban szavai szerint "lehetetlen, mert ott minden jól működik". A vakcinaelleneseknek pedig azt üzente Viktor Ljasko, hogy járjanak végig egy kórházi fertőzőosztályt, vagy beszélgessenek el COVID-betegek hozzátartozóival.

Mi lesz a lejárt szavatosságú oltóanyagokkal?

A lejáró szavatosságú koronavírus-vakcinákkal kapcsolatban közölte, mindent megtesznek azért, hogy az országban készleten lévő összes oltóanyagot az országban felhasználják. Ha azonban valamely oltóanyag esetében előreláthatóan ez nem sikerül, azt felajánlják más országoknak. Biztosított afelől, hogy lejárt szavatosságú oltóanyagot nem adnak be senkinek, megsemmisítik azokat.

Szomszédaink is nagy erőkkel kampányolnak a védőoltás mellett.

Horvátországban maradnak az intézkedések

Horvátországban további két héttel meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket azzal a könnyítéssel, hogy megnyithatnak a vásárok és kiállítóhelyek zárt térben, ott azonban kötelező lesz a védettségi igazolás - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, aki egyben a válságstáb vezetője is. Mint mondta, az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.

Felpörgött a szlovén oltási program

Szlovéniában az elmúlt néhány napban felgyorsult az oltási kampány, miután a kabinet döntése értelmében szerdától mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott COVID-igazolvánnyal, az állami és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Ez tehát azt jelenti, hogy bárki bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz az oltást vagy a gyógyulást tanúsító igazolást, vagy pedig egy negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve a gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha ezek nem bevásárlóközpontokban működnek.

Romániában szigorítani készülnek

Romániában belföldön is bevezetnék az uniós digitális COVID-igazolvány használatát azokon a településeken, ahol az előző két hétben a lakosság több mint három ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A mindeddig "zöld útlevélként" használt digitális igazolványt bárki letöltheti magának az internetről, amennyiben megkapta az oltás valamennyi adagját, letesztelte magát, vagy az utóbbi hat hónapban gyógyult ki a COVID-19-betegségből.

