Ezeknek kell megfelelni, hogy feloldják a korlátozásokat

A koronavírus-járvány miatt országszerte elnéptelenedtek az utcák, bezártak a boltok, az emberek pedig az otthonukba visszahúzódva próbálják minimalizálni az érintkezést egymással, nehogy továbbadják a vírust. Mivel hatékony gyógymód még nincsen, jelenleg a szociális távolságtartás a leghatékonyabb fegyverünk a koronavírus ellen. Ennek persze nagyon komoly gazdasági következményei vannak, sőt a testi-lelki egészségünkre is romboló hatással lehet. A szakemberek mégis óvatosságra intenek a korlátozások feloldását illetően, hiszen a járvány gyorsan új lendületet vehet, ha nem vagyunk kellően óvatosak.

A járvány kiindulópontjának számító Kína már megkezdte a tilalmak feloldását, és a napokban több nyugat-európai ország is óvatos lazításokról döntött. Ennek tudatában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is frissítette intézkedési protokollját, és hat olyan kritériumot is felsorolt, amelyet teljesítenie kell egy adott országnak ahhoz, hogy biztonságosan feloldhassa a kijárási tilalmat vagy korlátozást. A legutolsó frissítésben szereplő hat kritérium a következő:

A járvány terjedése kontroll alatt van

Azok az államok enyhíthetnek a szabályozásokon, amelyeknél nincs, vagy csupán alacsony az új megbetegedések száma. A hatóságoknak minden új megbetegedés eredetét ismerniük kell, az egészségügyi rendszernek pedig megfelelő felkészültségűnek kell lennie a betegek biztonságos ellátására.

Az egészségügyi rendszerek észlelik, tesztelik és izolálják a koronavírusos eseteket

Az egészségügyi rendszerek rendelkezzenek minden olyan eszközzel, amely szükséges a vírus kimutatásához és a beteggel kapcsolatba kerülő emberek teszteléséhez.

Csak óvatosan szabad feloldani a korlátozásokat. Fotó: Getty Images

Kiemelt figyelmet fordítanak a magas kockázatú helyszínekre

Fontos lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy megvédjék az olyan kiemelten kockázatos helyeket, mint például az idősotthonok. A halálesetek jelentős része ugyanis világszerte ezekben az intézményekben történt.

Megelőző intézkedések a munkahelyeken és iskolákban

Hogy kivédjék a járvány visszatérését, minden munkahelynek, iskolának és közintézménynek szigorú szabályokat kell betartani, melynek része a lehetőség szerinti távolságtartás, a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, illetve a lázmérés, amely segíthet a beteg embereket beazonosítani.

Az importált esetek kezelése

Az ország hatóságainak készen kell állnia arra, hogy gyorsan és hatékonyan kezeljék a külföldről behurcolt fertőzéseket.

Aktív kapcsolattartás a közösségekkel

A teljes lakossággal aktív kapcsolatot kell tartania a hatóságoknak, hogy átadhassák a legfontosabb ismereteket és felhívhassák a figyelmet az esetleges új veszélyekre.

Forrás: IflScience