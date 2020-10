Ez a robot a koronavírust is elpusztítja

A fejlesztésért és gyártásért felelős bukaresti központú cég, a Modulab már 2020. márciusában bejelentette, hogy az általuk fejlesztett robot UV-C sugárzással képes hatástalanítani a kórokozókat, egyebek mellett az új típusú koronavírust, vagyis a SARS-CoV-2-t is. A robot az ultraviolasugárzás segítségével szinte bármilyen felületen elpusztítja a vírusokat, a baktériumokat és a gombákat - olvasható az nrgreport.com-on.

Egy 20 négyzetméteres terület fertőtlenítését körülbelül 20 perc alatt végzi el a robot. Fotó: Modulab

A Modulab csapata már több mint 15 éve kísérletezik, és már több mint 60 prototípus készült el. A koronavírus-járvány márciusi kirobbanásakor azonban a cég felpörgette a robotok fejlesztését, hogy a romániai kórházak minél előbb megkaphassák a koronavírus ellen is hatékony fegyvert. A bukaresti egyetemi kórház első robotját - Victor Babes román bakteriológus, a modern mikrobiológia egyik megalapítója után - Victornak nevezték el.

20 négyzetméter 20 perc alatt

Az UV-C sugárzás germicid (sterilizáló) hatású, így hatékonyan használható vegyszermentes, környezetbarát fertőtlenítésre. A mesterséges fényforrások nagy intenzitású ultraibolya fényt bocsátanak ki, ezáltal pedig a levegőt, a vizet és a felületeket is megtisztítják. Egy 20 négyzetméteres terület fertőtlenítését körülbelül 20 perc alatt végzi el a robot, távvezérlő funkciójának köszönhetően pedig ember személyes jelenléte nélkül működtethető, így a kórházakban jelentős segítséget nyújt majd a koronavírus elleni küzdelemben.

Otthoni használatra egyelőre nem ajánlott

Az Európai Unió (EU) hivatalos álláspontja szerint azonban további kutatásokra van szükség, hogy felmérjék az UV-C sugárzást használó eszközökkel kapcsolatos veszélyeket, az UV-C ugyanis a rendelkezésre álló információk szerint károsíthatja a szemet, és rákkeltő hatása is van. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) például nem is ajánlja a lakosságnak az UVC-lámpák használatát. Bizonyos hullámhosszú sugárzás ugyanis erősen reakcióképes ózont képez a levegőben, néhány lámpa ráadásul higanyt is tartalmaz, ami már minimális mennyiségben is mérgező, egy eltört lámpa tehát jelentős egészségügyi kockázatokkal járhat.

