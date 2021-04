Ez a közös azokban, akik kisebb eséllyel kapják el a koronavírust

Noha bárki elkaphatja az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), vannak, akiknek nagyobb az esélyük a megfertőződésre. Különösen veszélyeztetettek a 60 év felettiek, azok, akik szívbetegséggel élnek, esetleg rákosak, de növeli az esélyt a 2-es típusú diabétesz vagy azelhízásis. A University of Maryland School of Medicine friss kutatásából most új dolgok derültek ki a témában: a szakemberek két olyan faktort is azonosítottak, amelyek fokozzák a súlyos koronavírus-fertőzés rizikóját, de úgy vélik, van két tényező, ami viszont csökkenti a kockázatot - derül ki az easyhealthoptions.com cikkéből, amit dr. Adria Schmedthorst jegyez.

Ők vannak kevésbé veszélyben

A kutatók az Egyesült Királyság Biobankjának 500 ezer, 40 év feletti brit önkéntestől származó adatait analizálták. Arra jutottak, hogy azok az alanyok, akiknek a koronavírustesztje pozitív volt, vagyis elkapták a vírust, nagyobb valószínűséggel voltak elhízottak, vagy szenvedtek 2-es típusú diabéteszben. Mint azt dr. Schmedthorts hangsúlyozta, mindez azt jelenti, hogy annál, akinek 2-es típusú cukorbetegsége van, vagy magas a testtömegindexe (BMI), nemcsak annak a kockázata nagyobb, hogy kórházi kezelésre szorul, vagy a COVID-19-hez kapcsolódó súlyos szövődmények lépnek fel, hanem annak is, hogy megbetegszik a vírustól.

Bizonyos tényezők csökkentik afertőzéskockázatát. Fotó: Getty Images

Jó hír viszont, hogy a szakemberek arra is rájöttek: azoknak, akiknél a koronavírusteszt negatív eredményt adott, nagyobb valószínűséggel volt magas a "jó", vagyis a HDL koleszterin szintje, illetve a BMI értéke is jellemzően a normál tartományban volt. Vagyis - foglalta össze a doktornő - ez a két faktor nagyban csökkentheti a fertőzés kockázatát. "Úgy tűnik, hogy bizonyos kardiometabolikus alaptényezők megvédik az embert a koronavírus-fertőzéstől, de vannak olyanok is, amelyek sebezhetőbbé teszik a fertőzéssel szemben" - idézi a cikk a tanulmány szerzőjét, dr. Charles Hong orvosprofesszort, aki így folytatta: "Ezek olyan statisztikai összefüggések, amelyek rámutatnak, mennyire fontos a fertőzés elleni védekezésben az egészségesen működő immunrendszer."

Mit tehetünk?

A koronavírus elleni védekezés leghatékonyabb módja a védőoltás beadása, ugyanakkor mi magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szervezetünk acélosabb legyen. Dr. Schmedthorst szerint kezdjük azzal, hogy egészséges testsúlyra törekszünk. Ehhez egyebek mellett növelnünk kell a HDL koleszterin szintjét, méghozzá a következők segítségével:

Rendszeres sport. A Cleveland Clinic kutatói legalább napi 30 perces fizikai aktivitást ajánlanak. Akinek korábban nem volt az élete része a testmozgás, az szép lassan szoktassa magát hozzá, fokozatosan emelve az "adagokat".

A Cleveland Clinic kutatói legalább napi 30 perces fizikai aktivitást ajánlanak. Akinek korábban nem volt az élete része a testmozgás, az szép lassan szoktassa magát hozzá, fokozatosan emelve az "adagokat". Egyszeresen telített zsírsavak előnyben részesítése. Kutatások szerint az egyszeresen telített zsírsavakban gazdag étrend segít a "jó" koleszterin szintjének emelésében. Együnk sok avokádót, és használjunk extra szűz olívaolajat!

Kutatások szerint az egyszeresen telített zsírsavakban gazdag étrend segít a "jó" koleszterin szintjének emelésében. Együnk sok avokádót, és használjunk extra szűz olívaolajat! Transzzsírok mellőzése. Ez azért fontos, mert a transzzsírok csökkenthetik a HDL koleszterin szintjét, ellenben növelhetik a "rossz" koleszterinét. Az instant termékekben, bolti édességekben például sok a transzzsír.

Ez azért fontos, mert a transzzsírok csökkenthetik a HDL koleszterin szintjét, ellenben növelhetik a "rossz" koleszterinét. Az instant termékekben, bolti édességekben például sok a transzzsír. A Harvard orvosi csapata, illetve a Cleveland Clinic szakemberei egyöntetűen ajánlják továbbá az olyan immunerősítő szokások felvételét, mint az elegendő, jó minőségű alvás, a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása (különösen a C-vitaminban gazdag narancsot, kivit, brokkolit kell előnyben részesíteni), illetve a stresszcsökkentés.

