Ez a korcsoport akarja leginkább a vakcinát

Az első koronavírus-vakcinák engedélyeztetését követően, december végén Magyarországon is megkezdődhetett a lakosság immunizálása. A koronavirus.gov.hu oldal legfrissebb adatai szerint már több mint 758 ezer ember megkapta itthon legalább az első koronavírus-elleni oltást, a vágyott nyájimmunitás és a járvány vége azonban még messze van. De hogyan vészeli át a lakosság ezt az időszakot? A HáziPatika.com Nagy Egészségfelmérésében arra is kíváncsiak voltunk, hogy a kérdőívet kitöltők mit gondolnak a járványról, mennyire tartanak annak egészségügyi és gazdasági következményeitől, és beoltatnák-e magukat.

A fiatalok között terjed legjobban a koronavírus

A február 5-16 között készült, nem, kor és iskolai végzettség alapján a magyar internetezőkre reprezentatív kutatást 4687 ember töltötte ki. A válaszadók 12 százalékát már megbetegítette a koronavírus, 62 százalék még nem esett át a fertőzésen, 26 százalék pedig nem tudta eldönteni, így nem kívánt válaszolni. Az eredmények alapján afertőzéslegnagyobb arányban a fiatalabb korosztályt érinti, az idősebb korosztályok mind kisebb arányban válaszoltak úgy, hogy elkapták már a vírust.

A 18 évnél fiatalabb válaszadók közül kiugróan magas, 32 százalékos volt azok aránya, akik úgy tudják, már átestek a fertőzésen. A 18-24 év közötti, fiatal felnőttek körében ez az arány 18 százalék, a 25-34 éves korcsoportban 13, a 35-44 éveseknél pedig 12 százalék tud róla, hogy már elkapta a betegséget. A 45-55 közöttiek szintén 13 százaléka nyilatkozott így, míg az 55 évnél idősebbek csupán 6 százaléka tudott a korábbi betegségéről.

A vakcinák megítélését illetően jelentős eltérés figyelhető meg bizonyos korcsoportok között. Meglepő módon a legidősebb mellett éppen a legfiatalabb korosztály támogatja leginkább az oltásokat: a 18 alattiak 64 százaléka jelölte be, hogy még nem regisztrált ugyan (erre az életkoruk miatt nem is lehetett lehetőségük), de beadatná magának a vakcinát. Az 55 évnél idősebbek 63 százaléka már regisztrált is a vakcináért, de további 8 százalék szintén pozitívan állt az oltásokhoz.

Még mindig nagyon sokan elutasítják a vakcinát. Fotó. Getty Images

Legnagyobb arányban a 18-24, illetve a 25-34 évesek utasították el a vakcinát, mindkét korcsoportban a válaszadók 35 százaléka jelölte be azt, hogy nem tart igényt az oltásra. Az előbbi korcsoportban 16, utóbbiban is csupán 17 százalék regisztrált eddig a vakcinainfo.gov.hu oldalon, és mindkét csoportban 14 százalék nyilatkozott úgy, hogy bár még nem jelentkezett érte, de beoltatná magát.

A legtöbb ember szeretne választani a vakcinák közül

A válaszadók 35 százalékának egyáltalán nem mindegy, hogy milyen oltást kapna, mindenképpen ő szeretne dönteni annak típusáról, míg 22 százalék azt jelölte be, hogy nagyon örülne ugyan, ha ő választhatna, de a legfontosabb az, hogy minél előbb oltáshoz juthasson. Csupán 9 százalék jelölte be azt, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy melyik gyártó oltóanyagához juthat hozzá.

Az életkor előrehaladtával egyre nagyobb arányban szelektálnának az emberek az oltások közül, az 55 évnél idősebbek 43 százaléka csak azt a vakcinát adatná be magának, amelyiket ő a legjobbnak gondolja, míg a 18-24 éves korosztályban ez az arány csupán 20 százalék. Igaz, ők nem azért nem válogatnak, mert bármelyiket szívesen elfogadnák: 35 százalékuk semmivel nem oltatná be magát.

Ezekért aggódunk leginkább a járvány alatt

A járvány fenekestül felforgatta mindannyiunk életét, rengeteg dolog vált bizonytalanná az életünkben. A kérdőívben mindenki megjelölhette, hogy melyek azok a dolgok, amiktől félnek a pandémia ideje alatt. A válaszadók 63 százaléka tart tőle, hogy valamelyik családtagja elkaphatja a koronavírust, 40 százalék pedig attól is fél, hogy saját maga súlyosan megbetegszik. A kitöltők több mint harmada (36 százalék) attól tart, hogy anyagilag is megviselik ezek a hónapok, 34 százalék szerint pedig az egészségügyi ellátórendszer nem bírja majd a terhelést. A félelmeik között sokan megemlítették a mentális egészség romlását (26 százalék), a munkahelyek elvesztését (24 százalék) és a magányt (23 százalék).