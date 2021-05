Erre figyeljenek a külföldön élő magyarok, ha itthon oltatnak

Mutatjuk, min múlik, hogy megkapjuk-e időben a védettségi igazolványt. Részletek itt.

Semmi akadálya annak, hogy ha valaki külföldön él, és emiatt tajszáma inaktív, attól még megkapja az oltást, ha hazautazik és regisztrál. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy az oltás mellé járó védettségi igazolványhoz is ilyen könnyű lesz hozzájutnia. A telex.hu egyik olvasójának kálváriáját látva legalábbis egy igen érdekes bürokratikus csapda rajzolódik ki. A cikkben csak Lajosnak (nem ez az igazi neve) hívott férfi Angliában él, ott fizet tb-t, de a koronavírus-járvány miatt hosszabb időre haza kellett jönnie. Ez pont akkor történt, amikor itthon is beindult az oltási program, melyben az inaktív tajszámúak is ugyanúgy részt vehetnek. Ezt hallva a férfi regisztrált az oltásra. Bár ez a lépés sikerült, a korábbi háziorvosánál valamiért mégsem jelent meg a listán.

A vakcinát megkapta, a védettségi igazolványt nem. Fotó: Getty Images

Ezt orvosolandó, a szakember feltette a listára, majd nem sokkal később Lajos meg is kapta az oltás első dózisát. Csakhogy hiába várta az ezt igazoló plasztikkártya megérkezését, az még két hét után sem jött meg. Mint közismert a védettségi igazolvány igen fontos irattá lépett elő Magyarországon, hiszen sok mindent csak azzal tudunk csinálni, de arra is szolgálna, hogy a férfi igazolni tudja majd Angliába való visszatértekor, hogy védett.

A férfi két hét után nyomozni kezdett az igazolványa után:

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyomát se lelte, elektronikus levelére a cikk megjelenéséig nem válaszoltak, élő ügyintézőig telefonon nem jutott el.

A Magyarorszag.hu-n hasonlóan járt.

Az oltást intéző háziorvosa hiába próbálta felvenni a rendszerbe, az a tajszám inaktivitása miatt nem volt lehetséges.

Az oltóponton nem tudtak neki segíteni.

A 1818-as infóvonalon nem sikerült élő ügyintézővel beszélnie.

Közben kiderült, hogy az EU-s tb-kártyájával be tudta regisztrálni a háziorvos, de, hogy vajon a védettségi igazolványát megpróbálták-e postázni angliai címére és csak elkallódott a kézbesítéskor, vagy postára sem adták, nem derült ki.

"Kicsit ilyen róka fogta csuka, csuka fogta róka helyzet, amiből próbálok kijutni, de senki nem segít, kapok-e védettségi igazolványt valahonnan, és ha igen, milyen címre" - idézi a lap a férfit, aki akár a magyar tb-jét is kifizetné a plasztikkártyáért, csakhogy azt nem teheti, mert a rendszer szerint Angliában rendezve van a biztosítása. Hogy mi lesz a kálvária vége, egyelőre nem tudni. A férfi most abban bízik, talán az első oltás után kapott QR-kóddal ellátott papírja is jó lehet még valamikor, valamire.

