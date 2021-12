Ennyi magyarnak van friss oltása

A magyarok 15 százalékának több mint féléves a legutóbbi oltása, ami az ő esetükben gyengülő védettséget is jelenthet - közölte az Ipsos a tavaly április óta havi rendszerességgel megismételt kutatássorozatának legújabb felmérését. Az elmúlt hetekben nem csak megerősítő vakcinákért keresték fel az oltópontokat a magyarok, így egyre csökken az oltatlanok aránya az országban.

A hazai lakosság negyedének van friss, fél évnél nem régebbi oltása COVID-19 ellen. Fotó: MTI/Varga György

A személyes védekezés, azaz a maszkviselés, távolságtartás és fokozott higiénia terén most nem tapasztalható olyan óvatosság a lakosság részéről, mint a korábbi hullámok idején. Ezen belül is a legkevésbé a fiatalok és az alacsony iskolai végzettségűek fegyelmezettek az Ipsos felmérése szerint. Óvatosabbnak ugyanakkor továbbra is az idősebb korosztály tagjai. A 60 év felettiek körében 89 százalékos a maszkviselési arány, 58 százalékuk kerüli a kézfogást, 39 százalékuk a tömegközlekedést sem használja, ha nem muszáj.

Általában véve növekszik a bizonytalanság a rendezvényeken való részvétel, a tömegközlekedés használata, valamint a belföldi utazások tervezése kapcsán. Ezzel együtt a mostani értékek meg sem közelítik e téren a harmadik járványhullám során mért szintet.

A héten újabb oltási akció kezdődött , ismét időpontfoglalás nélkül fel lehet venni az oltást COVID-19 ellen szombatig a kórházi oltópontokon.