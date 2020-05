Ennek örülhetnek a budapestiek hétvégén

A koronavírus-járvány miatt húsvét óta Karácsony Gergely főpolgármester minden hétvégén lezáratta a Margitszigetet. Ezenkívül pedig a Római-partra, a Hajógyári-szigetre és a Normafához sem mehettek a zöldbe vágyó fővárosiak, és számos kerületben további korlátozásokat vezettek be a polgármesterek, miután erre felhatalmazást kaptak a miniszterelnöktől.

Az Index birtokába jutott információk szerint ezen a hétvégén azonban már újra beengedik az embereket a Margitszigetre. Úgy tudják, nem vezetik be végül a tervezett QR-kódos létszámkorlátozást, de bizonyos feltételeket szabnak majd, hogy elkerüljék a túlzsúfoltságot. A Városháza sajtóirodája nem cáfolta az értesülést, de pontos tájékoztatást későbbre ígért.

A koronavírus-járvány miatt húsvét szombaton zárták le először a Margitszigetet. Fotó: MTI

Budapest óvatosan nyit

Az Index megkeresésére Kiss László óbudai polgármester azt nyilatkozta, hogy a Hajógyári-sziget nyitva lesz, ám a Római-parti korlátozást fenntartják, ha erre a hétvégére is megkapják a szigorítás lehetőségét a kormánytól.

A Városligetbe is lehet majd menni sétálni Horváth Csaba zuglói polgármester tájékoztatása szerint. Azonban továbbra is arra kért mindenkit, hogy tartsa be a járványügyi előírásokat, vagyis a csoportos sportolás, piknikezés nem engedélyezett. A polgármester közölte továbbá, hogy elkezdtek dolgozni azon, hogy nyithassák a közparkokat és játszótereket is, de erre várhatóan csak a jövő héten kerülhet sor. Meg kell még ugyanis szervezniük a helyszínek ellenőrzését, valószínűleg önkéntesek koordinálásával biztosítják majd, hogy egyszerre ne legyen túl nagy tömeg.

A Normafára azonban egyelőre még senki ne tervezzen nagy kirándulást, Hegyvidéken ugyanis érvényben maradnak a jelenlegi rendelkezések, így továbbra is zárva marad a normafai parkoló.

