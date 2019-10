Eltűnhet az AIDS, a tuberkulózis és a malária

Három fertőzött szervezetéből is sikerült véglegesen kiirtani a HIV-vírust. Részletek itt!

A kormányzati és nem kormányzati adományokból összesen 14,02 milliárd dollár gyűlt össze. A legnagyobb, 4,68 milliárd dolláros felajánlás az Egyesült Államoktól érkezett - közölte Peter Sands ügyvezető igazgató. A 2020 és 2023 közötti időszakra vonatkozó felajánlások 16 millió ember életének megmentéséhez járulhatnak hozzá, továbbá mintegy 234 millió ember kerülheti el így a fertőzést.

Az orvosi kutatások 16 millió embert menthetnek meg. Fotó: iStock

2030-ra eltűnhetnek betegségek

A cél az, hogy az AIDS, a tuberkulózis és a malária eltűnjön el a Föld színéről - mondta korábban az adományozóknak Emmanuel Macron francia elnök. Úgy véli, a betegségek felszámolására kitűzött 2030-as céldátum reális. "Elérhető, ha ma vállaljuk a felelősséget" - fogalmazott.

A francia államfő egy sor olyan országot nevezett meg, amely szerinte többel is hozzájárulhatna a fertőző betegségek elleni küzdelem finanszírozásához. Macron szerint Franciaország már bevállalta a 15 százalékos emelést, és azt javasolta, hogy Japán, Norvégia, Ausztrália is növelje hozzájárulását. Szaúd-Arábiával, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel szemben is nagyok az elvárások - tette hozzá. Az öböl menti országok Ausztráliával együtt már reagáltak a hozzájárulások növelésére irányuló kérésére.

Új fegyver jön az AIDS ellen

Ahogy korábban megírtuk, a közelmúltban fontos lépést tett az orvostudomány egy biztonságos és hatékony HIV elleni vakcina megalkotása felé. A kutatók reményei szerint néhány éven belül megkezdődhetnek a klinikai vizsgálatok. Mielőtt azonban elkezdődne a vakcina embereknél alkalmazható típusának kifejlesztése és tesztelése, néhány felmerülő problémára még megoldást kell találni. Ezek egyike, hogy az oltóanyaggal befecskendezett citomegalovírus ne tudjon elszaporodni a szervezetben, mivel igen veszélyes kórokozóról van szó. A fertőzés maradandó szervi károsodást okozhat, várandós nőknél pedig súlyosan károsíthatja a születendő magzat fejlődését.