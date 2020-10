Elszabadulhat a járvány a németeknél

Október első napjaiban rendszerint kétszer annyi koronavírusos esetet jelentettek, mint egy hónnappal korábban. Megduplázódott az intenzív kórházi kezelésre szorulók száma, az egy hét alatt feltárt fertőzések százezer lakosra vetített száma pedig a június elején regisztrált háromról felszökött 20,2-re.

Hamarosan elszabadulhat a koronavírus-járvány a németeknél.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Csak így lehet kontrollálni

Igaz, Németország eddig jól átvészelte a koronavírus-járványt (nemzetközi összevetésben kevesen haltak meg, és továbbra is alacsony a halálozások száma), azonban kialakult a "tipikus megelőzési paradoxon". A jelenség lényege, hogy a védekezés sikere miatt sokan kétségbe vonják az óvintézkedések szükségességét, amivel veszélybe sodorják a közös munkával és áldozatvállalással elért eredményeket. Ugyanakkor az első hullám idején bevezetett és jól bevált alapszabályok következetes betartásával az őszi-téli időszakban is ellenőrzés alatt maradhat a járvány, és egy sor további fertőző betegség is visszaszorulhat - fejtette ki az RKI elnöke.

A reprodukciós ráta is fontos

A járványhelyzet alakulásának vizsgálatához viszont nemcsak a napi új fertőzések számát kell figyelni. Fontos tényező például az új típusú koronavírus reprodukciós aránya, a fertőzöttek kor szerinti megoszlása és a súlyos megbetegedések aránya is. A vírus reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga jelenleg 1,11-en áll, ami azt jelenti, hogy 100 fertőzött átlagosan további 111 embernek adja tovább a fertőzést.

Németországban egyébként eddig több mint 316 ezer embert fertőzött meg és 9595 életet követelt az új típusú koronavírus. A gyógyultak száma közben már a 272 ezerhez közelít, így az aktív fertőzöttek száma 34800 körül alakul.

