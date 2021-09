Egyetemi élet járvány idején: ilyen szabályokkal indult a félév

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, több felsőoktatási intézményben is bevezették azt az alapszabályt, amely szerint csak a koronavírus ellen beoltott hallgatóknak biztosítanak férőhelyet a kollégiumokban. Ezzel együtt viszont a korábbi bejelentések alapján a legtöbb egyetem és főiskola jelenléti oktatásra készült - a tervek szerint csupán a nagy létszámú előadásokat tartották volna online -, és jellemzően a maszk kötelező viselését sem írták elő. Az Eduline új összefoglalójában azonban már több szigorításról is szó esik. Mivel a konkrét korlátozásokról minden egyetem egyénileg dönthetett, jelentősen eltérő gyakorlatok is előfordulnak.

A legtöbb egyetem és főiskola jelenléti oktatásra készült. Fotó: Getty Images

Maszk, létszámkorlát, hibrid megoldások

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem például a tantermekben, az ügyfélfogadási helyiségekben és a folyosókon is előírja az orrot és szájat eltakaró maszk használatát. Emellett az egyetem a tanév elején - egy anonim kérdőív segítségével - felméri a koronavírus elleni átoltottság szintjét, majd ezt hetente megismétli. Az intézmény informatikai karán pedig egy igen sajátos megoldást választottak: az "A" héten a hallgatók egyik fele a tantermekben, a másik fele pedig online hallgatja az órákat, a "B" héten pedig cserélnek. Ettől csak speciális esetekben, az oktatóval egyeztetve, fix csoportokban térhetnek el.

Van olyan egyetem is, amely konkrét létszámkorlátokat vezetett be. A Budapesti Corvinus Egyetemen például a magyar nyelvű képzéseken a 150, az angol vagy német nyelvűeken a 60 főnél nagyobb előadásokat kizárólag online tarthatják meg, míg a Budapesti Gazdasági Egyetemen már az 50 főnél több hallgatót vonzó órákat is csak interneten keresztül követhetik.

Van, ahol továbbra sincs szigor

A Semmelweis Egyetemen az orvos- és egészségtudományi képzéseken személyesen tartják meg mind az elméleti előadásokat, mind a klinikai gyakorlati órákat. Mivel az egészségügyi intézményekben még mindig kötelező a maszkviselés, a klinikai gyakorlati órákon az orvosoknak és a hallgatóknak is el kell takarniuk az arcukat, az előadásokon azonban ez nem elvárás. A Károli Gáspár Református Egyetemen szintén nem kötelező a maszkviselés.

A Pécsi Tudományegyetem nem szeretne a kormányzati járványügyi előírásoknál és javaslatoknál szigorúbb intézkedéseket bevezetni, jelenléti oktatással tervezi végigvinni a 2020/2021-es tanév őszi félévét. De szükség esetére azért van forgatókönyvük a hibrid vagy online oktatásra való átálláshoz is. Ugyanígy van ezzel a Szegedi Tudományegyetem is.

