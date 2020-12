A botulizmus típusai

A betegséget a Clostridium botulinum termelte toxin, a botulotoxin okozza, amely az ételekből szívódik fel a szervezetbe a bélrendszeren keresztül - ez az anyag felelős az izmok bénulásáért. Konzervek fogyasztása után vagy az alábbi módokon lehet megfertőződni:

Csecsemőkori botulizmus: 6 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél alakulhat ki - azoknál, akik a baktérium spóráival érintkeznek. A spórák akár a porban, a termőföldben vagy a mézben is jelen lehetnek, majd a kicsik testében elszaporodva el is kezdik a méreganyag termelését. A csecsemők azért is veszélyeztetettebbek, mert bélrendszerük még nem tanult meg védekezni a spórák ellen - a későbbiekben ezek már nem tudnak megmaradni a szervezetben.

6 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél alakulhat ki - azoknál, akik a baktérium spóráival érintkeznek. majd a kicsik testében elszaporodva el is kezdik a méreganyag termelését. A csecsemők azért is veszélyeztetettebbek, mert - a későbbiekben ezek már nem tudnak megmaradni a szervezetben. Sebbotulizmus: a baktérium spórái egy nyílt sebben elszaporodnak, onnan jutnak be a vérkeringésbe (a botulizmusnak ezt a formáját leginkább heroinfüggőkkel hozták összefüggésbe, akik nem a vénába, hanem a bőr alá szúrták be a fecskendőt).

a baktérium spórái egy nyílt sebben elszaporodnak, (a botulizmusnak ezt a formáját leginkább heroinfüggőkkel hozták összefüggésbe, akik nem a vénába, hanem a bőr alá szúrták be a fecskendőt). Inhalációs botulizmus: a toxin belégzése után alakul ki. Bár egyes nemzetek próbáltak már ezen alapuló vegyifegyvert készíteni, szerencsére a világban mindmáig elenyésző az így keletkező fertőzés.

Milyen tünetekkel jelentkezhet?

Bárhogy fertőződik is meg valaki, a tünetek ugyanazok. A legjellemzőbb az arc mindkét oldaláról induló gyengeség, mely lefelé halad a nyak és a többi testtáj irányába.

A nyelési nehézség is a tünetek között lehet

A további korai tünetek közt a beteg érzékelhet például:

h i r d e t é s

kettős- vagy homályos látást

a felső szemhéj lefittyedését

nyelési nehézségeket

beszédzavarokat

légszomjat

hasfájást, hányást, hasmenést

a későbbiekben vizelési nehézséget és székrekedést

Ha nem ismerik fel a bajt és a beteg nem kap időben kezelést, akkor a kar és a láb izomzatának bénulása, valamint a légzőizmok bénulása is beállhat.

Csecsemőknél az alábbi tünetekre is érdemes figyelni:

letargia

izomgyengeség - a baba nehezen mozgatja a fejét és a nyakát

nincs étvágya, keveset eszik

nyáladzás

gyenge sírás

Milyen hamar jelentkeznek a tünetek?

Ételmérgezés esetén 18-36 órán belül, de bizonyos tünetek akár 6 órán belül is jelentkezhetnek. Botulizmus esetén van, hogy egy hét vagy 10 nap is eltelik, mire a beteg tapasztalja az első tüneteket. Csecsemőknél akár 14 napig is lappanghat a betegség.

Diagnózis, gyógyulási esélyek

Sokan akkor fordulnak orvoshoz, amikor légzési nehézségek lépnek fel, és optimális esetben néhány vizsgálat után ki is derül, hogy botulizmus okozza a tüneteket. Enyhe lefolyású mérgezés esetén néhány hét, rosszabb esetben hónapok vagy évek kellenek a teljes felépüléshez.

A tüneteket már csak azért sem szabad félvállról venni, mert ha a kezelés elmarad, a botulizmus halálos kimenetelű is lehet. De szerencsére az ilyesmi extrém ritkaságszámba megy: a betegek körében 90-95 százalékos a gyógyulási arány.

Forrás: webmd.com