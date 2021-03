Egy nap alatt 850 ezer oltás? Van, ahol megoldják

Boris Johnson brit miniszterelnök és Matt Hancock egészségügyi miniszter vasárnap egyszerre jelentette be a Twitteren, hogy előző nap országszerte 873784-en kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. A brit egészségügyi minisztérium később, vasárnap este ismertetett, pontosított és részletes adatai szerint azonban a szombaton 23:59-kor véget ért 24 órában 752308 első vakcinadózist és 91977 második adagot adtak be. Így az egy nap alatt beadott adagok együttes száma 844285.

24 óra alatt csaknem 850 ezer embert oltottak be Nagy-Britanniában.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így is rekordot döntöttek

Az adatokat azért kellett módosítani, mert a Skóciában beadott dózisok számát lefelé korrigálta a skót kormány. A brit oltási kampány december 8-ai kezdete óta azonban így is messze ez a legmagasabb eddigi napi oltási szám. Ráadásul vasárnap volt a harmadik olyan nap egymás után, amikor oltási rekordról számolt be a brit kormány. A csütörtökön 660276, pénteken pedig 711156 embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen. A brit egészségügyi minisztérium közlése szerint egyébként december óta az első dózist 27,6 millióan, a másodikat pedig 2,2 millióan kapták meg vasárnapig. Így az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt megközelíti a 30 milliót Nagy-Britanniában.

A felnőttek több mint felét már beoltották

A brit statisztikai hivatal (ONS) becslése szerint Nagy-Britanniának jelenleg hozzávetőleg 52,7 millió felnőtt lakója van, így a vasárnapig beadott több mint 27,6 millió első oltási adag azt jelenti, hogy már a 18 év feletti korosztály több mint a fele megkapta a koronavírus elleni oltást. A brit kormány célkitűzése az, hogy április 15-ig az 50 év feletti korcsoport mindegyik tagja, július végére pedig a teljes brit felnőtt lakosság legalább az első adagot megkapja a COVID-19 elleni védőoltásból.

