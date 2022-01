Egy korábbi megfázás is védhet a COVID-19 ellen

A világ elsősorban a jelenleg is tomboló, 2020-ban kitört SARS-CoV-2 járvány kapcsán ismerkedett meg a koronavírus kifejezéssel. Pedig bizonyos koronavírusfajok korábban is itt voltak már velünk, és más kórokozókkal (rhinovírusokkal, adenovírusokkal) együtt a náthaként ismert, enyhébb betegséget okozták. Az Eurekalert honlapján is közzétett tanulmányban azt vizsgálták, hogy ezek a koronavírus okozta megfázások segíthetnek-e felkészíteni a szervezetet a SARS-CoV-2 vírussal történő találkozásra. Az eredmények szerint egy közönséges nátha után is termelődhetnek olyan antitestek, amelyek védhetik a szervezetet a COVID-19 ellen.

Védhet egy korábbi nátha

Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy más koronavírusok hatására létrejött T-sejtek képesek felismerni a SARS-CoV-2-t, az Imperial College London tudósai most ennek hatékonyságát szerették volna lemérni. "A SARS-CoV-2 vírusnak való kitettség nem mindig vezet fertőzéshez, és nagyon szerettük volna megérteni, miért. Megállapítottuk, hogy a már meglévő T-sejtek magas szintje, amelyet a szervezet egy másik koronavírus okozta megfázás miatt termelt, megvédhet a COVID-19-től is" - mondta el Dr. Rhia Kundu, a tanulmány vezető szerzője.

Egy náthát okozó koronavírus is felkészítheti a szervezetet. Fotó: Getty Images

A vizsgálat 2020 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Királyságban az emberek többsége még nem találkozott a vírussal, és vakcinák sem léteztek a SARS-CoV-2 ellen. Összesen 52 olyan embert vontak be a kutatásba, akik egy háztartásban éltek egy koronavírus-fertőzöttel. Náluk a tanulmány kezdetén, majd 4 és 7 nappal később is PCR-tesztekkel vizsgálták, hogy kialakult-e fertőzés. Vért is vettek tőlük, hogy megmérjék a korábbi koronavírus-fertőzés miatt termelődött T-sejtek szintjét, illetve a SARS-CoV-2 vírus hatására termelődött ellenanyagszintet egyaránt.

Az eredmények szerint annál a 26 embernél, akik nem fertőződtek meg a SARS-CoV-2 vírussal akkor sem, ha koronavírus-fertőzöttel éltek együtt, jóval magasabb volt a korábbi koronavírus-fertőzés hatására kifejlődött T-sejtek aktivitása, mint azoknál, akik ugyanilyen körülmények között megfertőződtek. Vagyis azok az antitestek, amik egy korábbi koronavírussal való fertőződés miatt termelődtek (de az csak egy hagyományos náthát váltott ki) nyújthattak bizonyos fokú védelmet az új koronavírus ellen is.

A kutatók szerint eredményeik elősegíthetik egy olyan második generációs, univerzális vakcina kifejlesztését, amely hatékony védelmet nyújthat a SARS-CoV-2 jelenlegi és jövőbeli változatai, köztük az omikron variáns ellen is.

