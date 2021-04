COVID-vakcina: ezek csökkenthetik a hatékonyságát

Az új típusú koronavírus-fertőzés kockázati tényezőit ma már jól ismerjük: a tapasztalatok és a tudományos kutatások szerint az idősek mellett a túlsúlyosak és elhízottak, valamint a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben. Egy olasz kutatócsoport legfrissebb eredményei szerint őket nem csupán a súlyos lefolyású COVID-19-betegség fenyegeti, hanem azzal is számolniuk kell, hogy a szervezetük kevésbé hatékonyan reagál a koronavírus elleni védőoltásra.

A dohányzó és a túlsúlyos embereknél kevésbé hatékony lehet a koronavírus elleni vakcina.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Egy olasz tanulmány kimutatta, hogy mintegy felével kevesebb antitestet termel a túlsúlyosak szervezete, mint az egészséges embereké.

Dr. Mikiko Watanabe vezetésével a római La Sapienza Egyetem kutatócsapata egy átfogó vizsgálat keretében járt utána, milyen egyéni tényezők lehetnek hatással az mRNS alapú vakcinák által kiváltott immunválaszra. Ahogy a News Medical portál beszámolójában is olvasható, a szakértők ennek érdekében összesen 86 egészségügyi dolgozót vizsgáltak, akiket 2021 januárjában és februárjában oltottak be a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával - ennek első és második dózisát valamennyien három hét (21 nap) különbséggel kapták meg, ahogy azt a gyártó is javasolja. Az első oltás beadatása előtt, majd a második vakcinázás után 4 héttel is vérmintákat vettek az alanyoktól, amelyekben a SARS-CoV-2 vírus elleni antitestek mennyiségét mérték a kutatók. A vizsgálatok során figyelembe vették a résztvevők klinikai előzményeit, a demográfiai adataikat és az esetleges oltási reakciókat is rögzítették.

Az eredményekből kirajzolódott, hogy a hasi elhízással küzdők, a dohányzók és a magas vérnyomás-betegségben szenvedők körében is alacsonyabb volt a vakcina által kiváltott immunválasz, azaz az ő szervezetükben kimutathatóan kevesebb antitest termelődött, mint a társaikéban. Azt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az alacsonyabb antitest-szám mellett nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyos lefolyású COVID-19, de az eddigi tapasztalatok szerint ez nem kizárható, éppen ezért a szakértők szerint nagy szükség van az említett kockázati tényezők alapos kivizsgálására. "Az a tény, hogy az oltás hatására kialakuló antitest-válasz nem egységes, mindenképp figyelemre intő jel, de a tisztánlátáshoz meg kell várnunk a közép- és hosszú távú vizsgálati eredményeket is" - nyilatkozták a szakmai felülvizsgálatra váró tanulmány szerzői. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hasi elhízás, amagas vérnyomásés a dohányzás valóban képesek csökkenteni az mRNS-vakcinák hatékonyságát, szóba kerülhet az oltási ütemterv módosítása is.

