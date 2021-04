COVID-oltás: ezt kell tudni az online időpontfoglalásról

COVID-oltás: mennyit ér az első adag? A válaszért kattintson ide!

A kétnapos sikeres tesztüzem után pénteken minden regisztrált számára megnyílt az online időpontfoglalás lehetősége. Ez azt jelenti, hogy mostantól minden érvényes regisztrációval rendelkező, még nem beoltott személy tud időpontot foglalni online az új típusú koronavírus elleni védőoltás beadására - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

Részletek a foglalásról

Az időpontfoglalót a kórházi oltópontokon történő oltásokra lehet használni. Jelenleg április 26-ára, 27-ére és 28-ára lehet időpontot foglalni, a Sinopharm-vakcinával történő immunizálásra. A rendszer használata egyébként rendkívül egyszerű, de ebben a videóban jól érhetően bemutatják az időpontfoglalás menetét.

h i r d e t é s

Burai Ágnes háziorvos beolt egy nőt a Sinopharm-vakcinával.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az időpontfoglalót csak azok tudják használni, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Azt, hogy milyen státuszban van a regisztrációnk, ezen az oldalon ellenőrizhetjük tajszámunk és születési időnk megadásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni, és a véglegesített foglalás már nem módosítható. A sikeres időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, a COVID-19 elleni védőoltás beadása előtti nap pedig emlékeztető emailt is kapunk. Az oltásra ajánlott magunkkal vinni a már kitöltött beleegyező nyilatkozatot, valamint a kinyomtatott foglalás-visszaigazolást is.

Ezeket is jó tudni

A tájékoztató külön kitér arra, hogy nem csak a lakcím szerinti kórházi oltópontra lehet időpontot foglalni, hanem választhatunk akár egy másik települést is annak érdekében, hogy mielőbb megkapjuk a koronavírus elleni védőoltást. Azt azonban vegyük figyelembe, hogy a második dózist is ugyanott fogjuk megkapni, ahol az első adagot. Fontos továbbá, hogy amennyiben most nem találunk megfelelő időpontot magunknak és nem foglalunk, akkor is jogosultak maradunk az oltásra, egy későbbi időpontban tehát élhetünk a lehetőséggel. Kiemelték ugyanakkor, hogy kizárólag azok foglalhatnak online időpontot, akik még egyáltalán nem kaptak oltást. Azok, akik már megkapták az első Sinopharm-vakcinát a háziorvosnál, a másodikat is ott kapják majd meg.

Koronavírus: indul a teljes lakosság tömeges oltása - olvassa el a részleteket!