COVID-oltás: ennyi pénzt hozott eddig az orvosoknak

Tegnap már kiutalták a háziorvosoknak az első összegeket a hétvégi és ünnepnapi pluszmunkájukért cserébe. A márciusi teljesítmény elismeréseképp 1305 praxisnak összesen 92 millió forintot fizettek ki, ez oltóorvosonként átlagosan 70 ezer forintnyi pluszt jelent - ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette, hamarosan az áprilisi túlórák kifizetésére is sor kerül.

Salamon Tímea háziorvos beolt egy nőt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Kiss Dániel

Az indiai mutáns egyelőre elkerült minket

A szakember arra is kitért, hogy a vizsgálatok alapján továbbra is a brit koronavírus-mutáns a meghatározó itthon, az indiai varinás azonban egyelőre nem ütötte fel a fejét az országban. Ez azonban valószínűleg csak idő kérdése, ugyanis már Ausztriában, Csehországban és Romániában is felbukkant - jegyezte meg Müller Cecília. A dupla mutánssal kapcsolatban kiemelte, hogy a klinikai képe szerencsére nem durvább, mint a brit variánsé, tehát nem okoz súlyosabb betegséget, mint az elsőként az Egyesült Királyságban azonosított típus - az azonban már így is elég komoly szövődményeket okoz, elég csak megnézni, jelenleg mennyien vannak kórházban.

Ne hanyagoljuk el a kézmosást!

A május 5-ei kézhigiénés világnap alkalmából Müller Cecília a gyakori és alapos kézmosás fontosságára is fehívta a figyelmet. Véleménye szerint sokan még mindig nem tudják helyesen megmosni a kezüket, az ujjbegyek, a kézhát és a hüvelykujj ugyanis gyakran kimarad. Mint mondta, nagyon fontos, hogy már óvodás korú gyermekeinknek is megtanítsuk a helyes kézmosási technikát. Emellett azonban a többi óvintézkedésről sem szabad megfeledkeznünk, mert a jelenlegi kedvező, stagnáló járványhelyzet biztató ugyan, de nagyon törékeny is.

