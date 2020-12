COVID-19: nem a köhögés a leggyakoribb panasz

Korábban alázmellett a száraz köhögést tartották a koronavírus-fertőzés legárulkodóbb tünetének. A brit statisztikai hivatal (ONS) frissen közzétett adatai azonban ellentmondanak ennek - írta meg a hvg.hu a hivatal közlése alapján.

A korábbi vélekedésekkel ellentétben nem a köhögés a leggyakoribb panasz.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez a leggyakoribb panasz

A brit számok alapján azt mondhatjuk, hogy nem a láz és a köhögés, sokkal inkább a szaglás és az ízérzékelés elvesztése számít a koronavírus-fertőzés leggyakoribb tünetének. A statisztikai hivatal szerint ugyanis az augusztus 15-e és október 26-a közötti időszakban az összes korcsoportban növekedett azon személyek aránya, akik az ízlelés vagy a szaglás elvesztése - vagyis az úgynevezett anosmia - miatt teszteltették magukat.

h i r d e t é s

Mi a helyzet a különböző korosztályokkal?

Koronavírus itthon: mutatjuk, mennyit durvult a helyzet novemberben - kattintson!

A 35 év felettiek körében 20-40 százalékra tehető azok aránya, akik a vizsgált időszakban anosmiában szenvedtek és pozitívnak bizonyultak. Ezzel szemben a gyanús köhögéssel küzdő fertőzöttek 13-18 százalékot, a láz miatt orvoshoz forduló koronavírusos betegek pedig 15-25 százalékot tette ki. A 35 éves fiatalabbaknál még látványosabb az eltérés: náluk már 60 százalékra rúgott az anosmiás esetek aránya, míg lázra 15-25 százalék, köhögésre pedig mindössze 10 százalék panaszkodott.

Az anosmiás panaszok mellett egyébként viszonylag gyakori tünetek voltak még a gyomorrontásra utaló jelek is, és sokaknál jelentkezett zavartság, vagy a szokásosnál erőteljesebb fáradtság is. A statisztikai hivatal emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a brit gyerekek szinte egyáltalán nem is köhögtek a COVID-19 nevű betegség lefolyása alatt.

Koronavírusban halt meg a Dél-pesti Kórház betegszállítója - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!