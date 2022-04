Chlamyidia-fertőzés: a gyorsteszt jó közelítés lehet

A leggyakoribb nemi úton terjedő fertőző betegség a Chlamydia trachomatis. Bár nemi betegségként tekintünk rá, vannak különböző típusai, amelyeket szexuális érintkezés nélkül, például egy uszodában is elkaphatunk. A Semmelweis Egyetem adatai alapján 89 millió esetet regisztrálnak évente a világon.

A hatásos terápia érdekében a partnerek kezelését is minden esetben el kell végezni. Fotó: Getty Images

Az alábbi tünetek esetén feltételezhetjük, hogy a Chlamydia áll a háttérben: gyakori vizelési inger, fájdalmas vizelés, alhasi fájdalom, közösüléskor fellépőfájdalomvagy sárgás, nyákos váladék. Ekkor érdemes otthonunkban önvizsgálatot tartani egy immunológiai gyorsteszt segítségével. A teszt pozitív eredményéről ajánlott értesíteni a partnert is, és azonnal orvoshoz fordulni mindkettőjüknek. h i r d e t é s

A Chlamidya-fertőzés felismerése számos módon történhet, a gyógyszeripar fejlődésének köszönhetően akár lakossági gyorstesztek segítségével is. Olyan teszt is létezik például, amelyet a hüvelybe helyezés után kell egy megfelelő tartóeszközbe helyezve a laboratóriumba küldeni, hogy ott az így levett kenetből tenyésztést végezhessenek. Orvosi szinten a diagnózis általában a baktérium vizsgálati anyagból történő direkt kimutatásával, illetve a fertőzést követően a vérben megjelenő ellenanyagok mérésével történik. A nemi szervek chlamydiás fertőzöttségét vizeletmintából és kenetvétellel kell igazolni. A nőknél a kenetvétel a méhnyakból, a férfiaknál a húgyvezetékből történik.

Szakértők szerint, ha a fertőzést nem kezelik,, krónikus fertőzést okozva, ami azért nagyon veszélyes, mert kezeletlenül meddőséget és méhen kívüli terhességet is okozhat. A szülés közben a szülőcsatornán áthaladó magzat is megfertőződhet, ami szemgyulladást, tüdőgyulladást vagy akár vakságot is okozhat a csecsemő számára.