Boldogkői: "kötelezővé tenném az oltást"

"Amikor vakcinát tesztelünk, mindenképpen emberkísérletet végzünk" - mondta Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetője az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Az MTA doktora hozzátette, a kérdés csak az, hogy olyan tesztalanyokon, akik önszántukból vagy akár anyagi ellentételezés fejében vállalták, vagy egy egész populáción. A molekuláris biológust a műsorban az elérhető koronavírus-vakcinákról, azok megbízhatóságáról valamint arról is kérdezték, mikor indulhat el a tömeges oltás.

A szakember szerint Magyarország nagyon sok vakcinát kötött le, például a Pfizer oltóanyagából 4,5 millió, a Janssen vakcinájából 4 millió, az Oxfordi Egyetem fejlesztéséből 3 millió adagot. Ha duplán kell beadni, akkor is elég. Egy is elég lenne - tette hozzá Boldogkői, aki az oxfordi oltóanyag kapcsán megjegyezte, érdekes, hogy egy dózisban 90 százalékos a hatékonysága, míg kettőben csak 62 százalék.

De nem csak a brit vakcinajelöltről fejtette ki a véleményét. Az orosz és a kínai fejlesztésű oltások kapcsán arról beszélt, mivel a legnagyobb gond az, hogy nem várták meg a klinikai vizsgálatok 3. fázisát és úgy törzskönyveztették, így nem tudható, hogy milyen mellékhatásai lehetnek és mennyire hatékonyak ezek az oltások. Az oroszok Szputnyik V névre keresztelt vakcinájáról szólva megjegyezte, azzal, hogy nem dobták korlátlanul piacra, olyan, mintha ez lenne az oltóanyag vizsgálatának harmadik fázisa.

Boldogkői Zsolt szerint a nyájimmunitás eléréséhez és ezzel a járvány végéhez a lakosság legalább 60 százalékát be kellene oltani. Fotó: Getty Images

Nem csak rajtunk múlik az oltásrend

Boldogkői Zsolt általánosságban beszélt arról is, hogy az RNS-oltások a vártnál sokkal jobb hatékonyságúak. Ám, mint mondta, még egy 90 százalékos hatékonyságú vakcinából is legalább a lakosság 60 százalékát kellene beoltatni ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás. A műsorvezető kérdésére válaszolva pedig kijelentette: "kötelezővé tenném az oltást, de nem ez lesz a helyzet". Ezzel egyben utalt arra is, hogy a magyar kormány az önkéntes alapon működő oltást akarja bevezetni, bár az MTA doktora szerint összességében az is fontos lesz, hogy a környező országokban, illetve az egész világon milyen oltásrendet vezetnek be.

