Biztató a járványhelyzet, de kevés az oltás

A koronavírus-járvány okozta helyzet értékelése mellett a szerdai kormányülésen elhangzott legfontosabb információkat ismertették a csütörtöki kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi járványügyi szabályok betartása továbbra is fontos, ezek azonban már csak alig két hétig érvényesek. A február 1-jét követő intézkedésekről várhatóan a jövő héten döntenek.

Kevés a vakcina

A miniszter kitért arra is, hogy az Európai Unió (EU) által koordinált vakcinaszállítás túl lassú, így az eddig érkezett oltóanyag-mennyiséggel nem lehetséges a tömeges oltás beindítása. Magyarország eddig 331 ezer koronavírus-vakcinát kapott, amely 165500 ember immunizálására elegendő, és a mai nap végéig a beoltottak száma már eléri 140 ezret. A vakcinaszállítmányok jövőbeli ütemezésének alakulásáról azonban pontosat nem tudnak mondani - tette hozzá Gulyás Gergely.

Egy idős nő megkapja a koronavírus elleni vakcinát az oltóközponttá átalakított nagyenyedi sportcsarnokban. Fotó: MTI/Kiss Gábor

A kormány az új típusú koronavírus elleni oltási program felgyorsítása érdekében más forrásokat is keres, ezért Oroszországgal és Kínával is tárgyal - emlékeztetett. Ugyanakkor leszögezte, csak olyan vakcinákat szeretnének beszerezni, amivel már több millió embert beoltottak, és csak olyat engedélyeznek a hatóságok, amely az alapos vizsgálatok során hatékonynak és biztonságosnak bizonyul. Ha pedig valaki nem bízik meg valamelyik vakcinában, az választhat másikat, amint az is elérhetővé válik - jegyezte meg.

Nagyok az elvárások

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos a napokban azt javasolta, hogy koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében márciusig a 80 év felettiek, valamint az egészségügyi és a szociális szektorban dolgozók legalább 80 százalékát, nyárig pedig a felnőtt lakosság legalább 70 százalékát be kellene oltani az Európai Uniós tagországokban. Ez Gulyás Gergely úgy kommentálta, hogy a jelenlegi tapasztalatok szerint ez csak úgy teljesíthető, ha az országok nem csak az EU-s beszerzésekre hagyatkoznak, hanem már alternatívákat is keresnek. "Az embereken nem fog múlni, az oltási kedv ugyanis egyértelműen nő" - hangsúlyozta a miniszter.

Meggyőzőnek találták, ezért átmenetileg engedélyezik az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei a koronavírus elleni orosz Szputnyik V vakcinát - közölte Szentiványi Mátyás, a szervezet főigazgatója. Nem sokkal később azt is bejelentették, hogy engedélyezték a magyar hatóságok a brit AstraZeneca alkalmazását is. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!