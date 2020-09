Az őszi érettségit nem zavarja meg a járvány

Az állami köznevelési intézményeket fenntartó tankerületek irányításáért felelős hivatal vezetője elmondása szerint a korábbi őszi időszakokhoz képest idén magasabb lesz a vizsgázói létszám. Most ugyanis a szokásosnál több lesz az emelt szintű érettségi, és most vizsgáznak azok is, akik előre hozott érettségit akartak tenni tavasszal, de akkor nem lehetett megtartani azokat a koronavírus-járvány első hulláma miatt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a nagy vizsgázói létszámú iskolákban tanítás nélküli munkanapokat is kitűzhetnek az érettségi időszakában annak érdekében, hogy elkerüljék a zsúfoltságot az épületekben, és tartható legyen a védőtávolság. Jelezte azt is, hogy egyelőre nincs szó arról, hogy ne tartanák meg a szóbeliket.

A normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségi vizsgák.

Megoszlanak a vélemények a tanévről

Elmondása szerint a hibrid oktatásról a koronavírus-járvány második hullámához érve is megoszlanak a szakmai vélemények. Ugyanakkor most is működik a hibrid rendszer, hiszen amelyik osztály karanténba kerül, az arra az időre tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatja a tanulást - ismertette. Tapasztalataik szerint azonban az emberek többsége a hagyományos oktatást szeretné ebben a tanévben is.

Viszont nem mehetünk el amellett sem, hogy egyre iskolában ütei fel a fejét az új típusú koronavírus. Van, ahol az egész intézményt átállították digitális munkarendre, máshol pedig csak egy tagozatot vagy egy-két osztályt. "Nem mi döntjük el, hogy hány osztály kerül karanténba, ez minden esetben a kontaktkutatástól függ" - jegyezte meg Hajnal Gabriella.

Nincs pánikhangulat

Az elnök tájékoztatása szerint egyébként a tankerületi fenntartású iskolák fegyelmezetten betartják a járványügyi óvintézkedéseket, és nem tapasztalható pánikhangulat az intézményekben. Mint mondta, a koronavírus elleni intézkedések mára a mindennapok részévé váltak. A tankerületek pedig már a tanévkezdéskor rendelkeztek fertőtlenítőszerekkel, és érkezik az intézményekbe az operatív törzs által biztosított mennyiség is - tette hozzá.

