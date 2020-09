Az online boltoknak jól jött a járvány

Magyarországon az internetes vásárlások tranzakciószáma 43 százalékkal, az értéke pedig mintegy 50 százalékkal bővült a koronavírus-járvány első hullámának idején, pontosabban az április és június közötti időszakban. A határon átnyúló tranzakciók esetében pedig 18 és 12 százalékos növekedést mutatnak az adatok. Az online vásárlások aránya így az összes kártyás vásárlási tranzakción belül darabszámban és értékben már meghaladta a 19 és 27 százalékot - mutat rá az elemzés.

Erre is kihatott a járvány

A jelentés szerint a koronavírus-járvány negatív hatásai a pénzforgalmi infrastruktúrát nem befolyásolták jelentősen, azonban a forgalmi adatokban már jelentős volt a visszaesés, szinte az összes fizetési mód esetében. Ezt elsősorban a fogyasztók óvatossági megfontolásaival, a bevezetett korlátozó intézkedésekkel és a gazdasági folyamatok lassulásával magyarázta a jegybank.

Az átutalások és a csoportos beszedések forgalmának korábban stabil növekedése is csökkenésbe fordult át. Az MNB szerint a készpénzes vásárlási forgalom valószínűleg még ennél is jelentősebb mértékben esett vissza a koronavírus-járvány következtében. Emellett a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlási forgalom korábbi dinamikus bővülése is megtorpant.

Kevesebbet utaztunk és vásároltunk

Az utazással kapcsolatos általános óvatosság és a bevezetett korlátozások miatt főként a határon átnyúló, fizikai kereskedői helyzetekben lebonyolított tranzakciókban látszódik jelentős visszaesés: a tranzakciók száma csaknem 47, értéke pedig 60 százalékkal múlta alul az előző év azonos időszakában mért adatokat. A belföldi, bolti kártyahasználat tranzakciószáma 8 százalékos visszaesést mutat, ugyanakkor a vásárlási értékben 5 százalékot meghaladó bővülés látható. Ez a fogyasztók elővigyázatossági megfontolásaira vezethető vissza, mivel az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében jóval kevesebbszer mentek az üzletekbe.

Tarolt a PIN-kód nélküli vásárlás

Az érintéses fizetési kártyás tranzakciók aránya a bolti kártyás vásárlásokon belül megközelítette a 94 százalékot, ami több mint 2 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a koronavírus elleni védekezés részeként az érintéses kártyás vásárlások esetében a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatárt 15 ezer forintra emelték.

