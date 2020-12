"Az oltással visszatérhet az élet a normális mederbe"

Az új típusú koronavírus elleni oltóanyag forgalomba kerülése megteremti a feltételeit annak, hogy az élet belátható időn belül visszatérjen a normális mederbe - mondta kedden, a nagy-britanniai oltási kampány kezdőnapján Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának orvosigazgatója. Ahogyan arról beszámoltunk, az első brit páciens, a 91 esztendős Margaret Keenan a közép-angliai Coventry egyetemi kórházában kapta meg a koronavírus-oltást kedden.

50 kórházban kezdték beadni az oltásokat

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a múlt héten jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. Az Egyesült Királyság a világon elsőként adott hatósági jóváhagyást egy koronavírus-vakcina alkalmazására. A kedden elkezdődött oltási kampányhoz az első menetben 800 ezer adag vakcina áll rendelkezésre, de a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból a brit kormány eddig 40 millió dózist rendelt. Kedden ötven brit kórházban kezdték beadni az oltásokat, de a vakcina a kidolgozott részletes menetrend alapján hamarosan a körzeti orvosi rendelőkben, majd a patikákban is hozzáférhetővé válik.

Katie McIntosh nővér a Pfizer/BioNTech COVID-19 elleni vakcinájával oltja be Fiona Churchillt, a Western General Hospital főnővérét. Fotó: Andrew Milligan - Pool/Getty Images

"Adassák be a vakcinát"

Az egészségügyi szolgálat nagyszabású képzési programot kezdett annak érdekében, hogy minél többen biztonságosan be tudják adni az oltást. A képzés kiterjed a rendelőkben dolgozó asszisztensekre és a patikai gyógyszerészekre is. Powis professzor a BBC televízió keddi hírmagazinjának nyilatkozva kijelentette: 2020 "rettenetes év volt", de az oltási kampány megkezdése nyomán az élet a következő hónapokban várhatóan visszatér a normális mederbe. Az NHS angliai tagozatának orvosigazgatója hangsúlyozta: a koronavírus elleni oltás a létező legbiztonságosabb gyógyszerészeti készítmények közé tartozik, a klinikai próbákon sokezer ember vett részt és a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság az engedélyezés előtt nagyon gondosan vizsgálta az oltóanyagot. Stephen Powis kérte, hogy akiket az egészségügyi szolgálat a kidolgozott menetrend alapján oltásra behív, mindenképpen keressék fel a kijelölt oltóhelyet és adassák be maguknak a vakcinát.

25 oldalas oltási terv

A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához. A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.

Jonathan Van-Tam angol tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak adott minapi nyilatkozatában kijelentette: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják a vakcinákat, a COVID-19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.

Karácsony előtt kezdhetik az oltást a másik vakcinával is

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdte. Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt. A kormány reményei szerint karácsony előtt ez az oltóanyag is forgalomba kerülhet.

