"Egyetlen ország sem lábalhat ki a pandémiából emlékeztető oltások segítségével, és az emlékeztető oltások nem adnak okot az ünneplésre" - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben tartott szerdai sajtótájékoztatóján.

A főigazgató szerint "az általános emlékeztetőoltás-programok inkább meghosszabbítják a járványt, mintsem véget vetnének neki", mert "eltérítik" a vakcinákat azoktól az országtól, amelyekben még alacsony az átoltottság. Felhívta a figyelmet arra, hogy a világban beadott minden öt vakcina közül egy emlékeztető oltás, ugyanakkor a jelenleg kórházi kezelésre szorulók és a halálos áldozatok "jelentős többsége" oltatlan.

Fontos, hogy az első adag koronavírus-oltás beadásával is haladjanak az országok.

Hetente ötvenezer halott

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz idei utolsó sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy 2022-nek a koronavírus-járvány végét hozó évnek és egyben a szolidaritás új korszakát jelentő kezdetnek kell lennie. "2021 sok okot adott nekünk a reménységre, vakcinák formájában, amelyek kétségkívül sok életet mentettek meg, de az oltóanyag elosztásában megnyilvánuló méltánytalanság sok emberéletet követelt" - mondta a főigazgató, aki arról is beszélt, hogy a COVID-19-be továbbra is mintegy ötvenezren halnak bele hetente, és egyre inkább az omikron válik az uralkodó variánssá. Mint kiemelte: "világosan meg kell fogalmaznunk", hogy a védőoltások hatásosak a delta és az omikron variánssal szemben is.

"Egyes adatok szerint az omikron által megfertőzöttek közül kevesebben kerülnek kórházba, mint a delta variáns által fertőzöttek közül" - ezt már Maria van Kerkhove, a koronavírus-járvány WHO-felelőse közölte szerdán, egy hónappal az új variáns azonosítása után. Azt viszont hozzátette, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy megállapítsák: az omikron virulensebb lenne a deltánál. "Még nem láttuk elég ideje terjedni ezt a variánst a világ lakossága, elsősorban a sérülékeny emberek között" - fogalmazott.

A Dél-afrikai Köztársaságban a Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének (NICD) az omikron variáns súlyosságával és a koronavírus-fertőzések tendenciájával kapcsolatos kutatása szerint - amelynek eredményét szerdán hozták nyilvánosságra - az elsőként Dél-Afrikában azonosított, gyorsan terjedő variánssal megfertőzöttek közül kevesebben kerülnek kórházba, mint akik a delta változatot kapták el. A kutatók szerint azonban elképzelhető, hogy ez a lakosság magas immunitási szintjének tudható be.

