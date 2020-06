Az agyat is károsíthatja a koronavírus

A koronavírus kapcsán elsősorban a különböző légzőszervi megbetegedéseket szokás megemlíteni, úgy tűnik azonban, hogy a vírus számos más szervet is károsíthat. A COVID-19 miatt kórházban kezelt betegek adatait kielemezve kutatók arra következtettek, hogy a betegség a legsúlyosabb esetekben agykárosodást is okozhat, szövődményeként ugyanis stroke, gyulladások, valamint demencia-szerű tünetek is jelentkezhetnek - írja a Reuters.

A stroke volt a leggyakoribb szövődmény

A tanulmányban 125 koronavírusos esetet vizsgáltak meg, mindegyiket Nagy-Britannia egyik kórházában ápolták. Benedict Michael, a Liverpool Egyetem társvezető kutatója szerint elsősorban a súlyos eseteket vizsgálták, eredményeik ezért nem általánosíthatóak minden koronavírussal fertőzött betegre. Az adatokat április 2. és április 26. között gyűjtötték, amikor a betegség gyors ütemben terjedt az Egyesült Királyságban.

Stroke is kialakulhat a koronavírussal fertőzött betegeknél. Fotó: Getty Images

A vizsgált fertőzöttek között a leggyakoribb agyi komplikáció a stroke volt, amelyet 77 betegnél diagnosztizáltak a 125-ből. Legnagyobb arányban a 60 évnél idősebb betegeknél jelentkezett ez a szövődmény, és a legtöbbet az agyi vérrög okozta, amely iszkémiás stroke néven ismert.

A kutatók szerint ez volt az első olyan átfogó vizsgálat, amely kimondottan a COVID-19 neurológiai szövődményeit mérte fel. Hangsúlyozták azonban, hogy további kutatások is szükségesek annak érdekében, hogy jobban megérthessék az agyi károsodás mögött húzódó folyamatokat, és kidolgozhassák a megfelelő kezelést az érintett betegek számára.

