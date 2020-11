Annak is kell maszk, aki már átesett a fertőzésen?

Ilyen a COVID-betegek élete a gyógyulás után Önmagában is rendkívül nehéz élethelyzetet teremt, ha valakinél olyan súlyos tünetekkel jelentkezik a COVID-19, ami miatt kórházi ápolásra szorul. Egy friss amerikai tanulmány szerint ugyanakkor gyakran a gyógyulást követő időszak is számos megpróbáltatást tartogat. Részletek.

Amennyiben helyesen viselik, az orrot, szájat eltakaró maszk jelentősen csökkentheti annak a kockázatát, hogy valaki elkapja vagy átadja az új típusú koronavírust. Az ok nagyon egyszerű: a vírus általában a beszéd, köhögés, tüsszentés során felszabaduló nyálcseppecskék útján terjed - sőt, a fertőzött személy orrán keresztül, légzés útján is vándorlásnak indulhat -, a maszk azonban gátat szabhat a kórokozók mozgásának. Hordása tehát kiemelten fontos: de vajon azok számára is, akik már átestek a fertőzésen, és immunissá váltak a vírussal szemben?

Mindenkinek viselnie kell a maszkot. Fotó: Getty Images

A válasz az, hogy igen, mindenkinek viselnie kell maszkot, ha kimegy a lakásból, még azoknak is, akik sikeresen felgyógyultak a COVID-19-ből (sőt, a COVID-betegek otthon, a négy fal között se tegyenek másként, így valamennyivel kisebb az esély, hogy megfertőzik családtagjaikat). A koronavírussal szembeni immunitás ugyanis nem örökre szól, csak egy bizonyos időre. Azt viszont, hogy pontosan meddig tart, és az időtartam mitől függ, jelenleg is vizsgálják; egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy az érintettek immunitása néhány héttől néhány hónapig terjedhet.

Az elmúlt időszakban egyébként több eset is igazolta, hogy egynél többször is megfertőződhetünk koronavírussal - ha tehát, a gyógyulás után ismét elkapjuk a SARS-CoV-2-t, de az immunitásra hivatkozva nem viselünk maszkot, számos embernek átadhatjuk a kórokozót.

A maszkviselés önmagában nem elég

Azt se felejtsük el, hogy a maszkviselés, bár kiemelten lényeges óvintézkedés, önmagában nem elég. Igyekezzünk kerülni a zsúfolt helyeket, tartsuk a távolságot másoktól, amennyire lehet, mossuk meg gyakran a kezünket meleg, szappanos vízzel, vagy fertőtlenítsük le, és ha koronavírus-fertőzésre utaló tüneteink vannak, maradjunk otthon. Sok kicsi sokra megy: ha figyelünk ezekre az egyszerű szabályokra, hozzájárulhatunk a járvány lassításához.

