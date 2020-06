A WHO szerint ilyenkor kell maszkot hordani

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken módosította a szájmaszk viselésére vonatkozó ajánlását azzal, hogy a védőeszközök használatát különösen olyan helyeken javasolja, ahol magas a koronavírus-fertőzöttek száma, illetve nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása. A szervezet legutóbbi, áprilisi ajánlásában még nem javasolta a szájmaszkok tömeges viselését.

Szimuláción, mennyit számít a távolságtartás

