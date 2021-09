A WHO év végéig halasztaná az emlékeztető oltásokat

Ismételten felszólította a gazdag országokat szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, hogy az év végéig tartózkodjanak a koronavírus elleni emlékeztető oltásoktól, miután a korábbi hasonló felhívásai többnyire süket fülekre találtak. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kijelentette: megdöbbentették a gyógyszergyártók kijelentései, akik szerint a vakcinaszállítmányok elegendőek mind az emlékeztető oltásokhoz, mint az oltóanyaghiányban szenvedő, de sürgősen vakcinára szoruló országok számára.

Minden országban fontos lenne a legalább 40 százalékos átoltottság

A WHO főigazgatója leszögezte: "Nem tűrhetem tovább némán, amint a globális oltóanyag-szállítást ellenőrző cégek és országok azt gondolják, hogy a világ szegényeinek be kell érniük a maradékkal". Tedrosz korábban szeptember végéig szorgalmazott moratóriumot az emlékeztető oltásokra. A gazdag országok - közöttük az Izrael, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Államok - már megkezdte, illetve fontolgatja a harmadik adag vakcina beadását a fertőzésnek leginkább kitett lakosoknak, így az idős, illetve a meggyengült immunrendszerű embereknek.

A főigazgató közölte, hogy szeptemberben "egyértelmű támogatásról" kapott üzenetet a befolyásos G20 országcsoport egészségügyi minisztereitől, amelyben biztosították arról, hogy segítenek elérni a WHO célkitűzését: valamennyi ország lakosainak 40 százalékát oltsák be az év végéig. "Egy hónappal ezelőtt globális moratóriumra szólítottam fel az emlékeztető oltásokkal kapcsolatban, hogy legalább szeptember végéig tekintsék elsődlegesnek a világszerte kockázatnak kitett, az első oltásra váró embereket" - mondta Tedrosz, aki szerint azóta kevés változás történt azóta a helyzetben. "Így a mai nap a moratórium kiterjesztését kérem a legalább az év végéig, hogy minden ország be tudja oltani a lakossága legalább 40 százalékát" - tette hozzá.

A WHO szerint eddig 5,5 milliárd koronavírus elleni védőoltást adtak be, de ennek 80 százalékát a felső és közepes jövedelmű országok kapták. A gazdag országok egy milliárd adag vakcina adományozására tettek ígéretet, de ennek mindössze nem egészen 15 százalékát teljesítették. "Nem újabb ígéreteket akarunk, hanem a vakcinákat" - mondta az ENSZ egészségügyi szervezetének vezetője.