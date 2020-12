A tisztifőorvos hangsúlyozta, a valódi megelőzés arról szól, hogy nem fertőződünk meg, hiszen így óvhatjuk meg magunkat a leginkább, és az egészségügyi rendszerre nehezedő terhelés is így mérsékelhető. Javaslata szerint csak akkor hagyjuk el otthonunkat, ha feltétlenül szükséges, a zsebünkben azonban mindig legyen fertőtlenítő kendő vagy gél. A koronavírus-járvány idején azonban ajánlott inkább az internetes bevásárlást előnyben részesíteni.

Iskolai dolgozókat teszteltek kedden Törökszentmiklóson. Fotó: MTI/Mészáros János

Az egészségügyi rendszer még bírja

Az egészségügyi rendszer továbbra is működik, bár egyes halasztható ellátásokat átütemeztek - jelezte Müller Cecília. Elmondása szerint erre azért volt szükség, hogy ebben a nehéz helyzetben is minden sürgős ellátást igénylő személy megkapja a szükséges kezelést. A koronavírus okozta kírzis könnyebb kezelése érdekében eddig mintegy 2000 egészségügyi dolgozót kellett átvezényelni másik intézménybe. A szakember emlékeztetett arra is, hogy jelenleg is zajlik az egyeztetés az intézkedésekkel kapcsolatban, és várhatóan hétfőn születik döntés az ünnepi időszakra vonatkozó szabályokról.

Sokan még mindig nem hordanak maszkot

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt az elmúlt napon 269, szeptember 21-e óta pedig már több mint 10700 személy ellen kellett intézkednie a rendőröknek. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

