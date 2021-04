A torokfájás leggyakoribb oka

A torokgyulladás vezető tünete a torokfájdalom, amihez nyelési nehézségek is társulhatnak. Esetenként hőemelkedés,lázis jelentkezhet, de nem ritkán láz nélkül esnek át a fertőzésen a betegek. A toroknyálkahártya általában kivörösödik, illetve meg is duzzadhat.

Torokgyulladásra elsősorban torokfájdalom és nyelési nehézségek figyelmeztethetnek. Fotó: Getty Images

Mandulagyulladásra elsősorban a mandulák megnagyobbodása hívhatja fel a figyelmet, valamint a környező nyirokcsomók is megduzzadhatnak. Bakteriális eredetű tüszős mandulagyulladás esetén gyakori a magas, 38 fok feletti láz, az orrfolyás, köhögés és tüsszögés viszont nem jellemző.

