A nemi szemölcsök így kezelhetők

Felületi kezelés

Ha egyébként is azok a típusok vagyunk, akik sosem felejtik el időben beszedni a gyógyszereiket, és mindig betartják az orvos utasításait, akkor nyugodtan próbálkozzunk meg valamilyen szakember által javasolt, felületi kezeléssel. Általában az orvos valami olyan készítményt ír fel, amelyet naponta három alkalommal kell használni, és ügyelni kell arra, hogy amikor a szer a bőrünkön van, ne éljünk nemi életet. Olyan kezelés is létezik, ahol az orvos ecseteli a szemölcsöt heti egy alkalommal, hat héten át, és a készítmény a felvitel után 1-4 órával kell lemosni.

Krioterápia

Ennek a módszernek az a lényege, hogy a szemölcsöt folyékony nitrogén segítségével elfagyasztják. Mindig figyeljünk arra, hogy olyan szakembert válasszunk, aki már gyakorlott a procedúrában, mivel avatatlan kezekbe kerülve a nitrogénes kezelés fájdalmas lehet, és akár sérüléssel is járhat. Nagyobb méretű szemölcsök esetében néha helyi érzéstelenítést is alkalmazni szoktak.

Kizárólag óveszerrel éljünk nemi életet

Savas kezelés

Léteznek olyan savak, amelyek lemarják a szemölcsöket - természetesen ilyen kezelést csak szakorvossal végeztessünk. Viszonylag elterjedt eljárás, viszont még folynak a kutatások azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan hat hosszú távon a szervezetre. Vannak olyanok, akik nem javasolják, mert a sav a szemölcsöt körülvevő egészséges bőrfelületet is kimarhatja.

Műtét

Ha sok a szemölcsünk, illetve nagy területet érintenek, akkor a sebészi úton történő eltávolítás is opció lehet - lézerrel, szikével, sebészollóval, vagy akár kauterizáióval is. A jó hír, hogy a szemölcsök harmada egyébként körülbelül két év után magától elhal, és leesik, így még az is lehet, hogy semmilyen kezelésre nem lesz szükségünk. Viszont mindeképpen ügyelni kell arra, hogy kizárólag óveszerrel éljünk nemi életet.

