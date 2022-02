A minisztérium többé nem tilthatja ki a sajtót a kórházakból

A Telex pert indított, amiért a sajtót nem engedték, hogy a koronavírus idején bemutassa a kórházak és orvosok munkáját. A bíróság most jogerősen kimondta: nem a minisztérium, hanem a kórházigazgatók hatásköre arról dönteni, hogy kit engednek be az intézménybe.



A minisztérium nem dönthet abban, hogy melyik újságot engedik be a kórházak (képünk illusztráció). Fotó: Getty Images

Csak a közmédiát engedték be

Miután a sajtót nem engedték be a kórházakba tudósítani, tavaly márciusban 28 szerkesztőség közösen, nyílt levélben is kérte, hogy a sajtó munkatársait engedjék be a kórházak COVID-osztályaira és az oltópontokra, hogy az egészségügyi dolgozók szabadon nyilatkozhassanak, illetve hogy az operatív törzs 0-24-ben valódi tájékoztatást nyújtson. Erre az volt a válasz a minisztérium részéről, hogy a sajtó számára az "MTVA-MTI közreműködésével biztosítják a fotókat, felvételeket, tekintettel arra, hogy a járvány továbbra is erősen terjed, járványügyi készültség van".

A sajtókérelmeket a kórházak így gyakran irányították az Emmi felé, vagy utasították vissza kapásból arra hivatkozva, hogy a minisztérium döntése alapján csak a közmédiát engedhetik be. A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete most kimondta, hogy a tisztelt minisztérium egy olyan ügyben döntött, amely nem tartozott a hatáskörébe.

h i r d e t é s

Az indoklás szerint az Emmi csak irányítási jogot gyakorol a kórházak felett, és a minisztérium sem hivatkozott olyan jogszabályra, amely alapján a sajtókérelmekről jogszerűen dönthetett volna. A bíróság szerint ezután a sajtómunkások által megkeresett egészségügyi intézmények vezetőinek kell elbírálnia a fotózási/riportkészítési kérelmeket.