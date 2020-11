A megfázást így előzhetjük meg

Infografika: megfázás, influenza és koronavírus tünetei - részletek!

Az egyik legalapvetőbb dolog, hogy táplálkozzunk minél színesebben - írja a healthista.com. Ez azt jelenti, hogy együnk minél több zöldséget és gyümölcsöt, mivel ez a legjobb módja annak, hogy a szervezetünkbe bekerüljön minden olyan vitamin és ásványi anyag, amely segíthet azimmunrendszermegfelelő működésében. Kutatások igazolják, hogy a színes táplálkozás képes csökkenteni azoknak a biomarkereknek a számát a szervezetben, amelyek növelik a megbetegedések veszélyét. Nagyon fontos az is, hogy eleget aludjunk, mivelalvásközben regenerálódik a szervezetünk, beleértve az immunrendszert is. Tudományosan bizonyított tény, hogy az elégtelen mennyiségű alvás gyengíti a szervezet védekezőképességét.

Az őszi-téli időszakban sokan megfáznak, pedig a betegség elkerülhető. Fotó: Getty Images

Jót tesz a sport és a D-vitamin

Igyekezzünk a mindennapjainkba beiktatni a rendszeres mozgást is. A sport nemcsak azért fontos, hogy csinosak legyünk, illetve ne hízzunk meg, hanem az immunrendszerünk állapota miatt is, ugyanis a kettő összefügg. Kutatások szerint a testmozgás élénkíti a nyirokrendszert, ez pedig aktivizálja testünk méregtelenítő folyamatait. Ráadásul egy, a Frontiers in Immunology című szaklapban néhány hónapja megjelent tanulmány szerint megdőlni látszik az az elmélet is, hogy a nagyobb mennyiségű és magas intenzitású testmozgás gyengítheti az immunrendszert. Egy biztos: a rendszeres, közepes intenzitású sport segít az egészséges testsúly elérésében és megőrzésében, jót tesz a hangulatunknak és a közérzetünknek, és ahhoz is hozzájárul, hogy kisebb eséllyel betegedjünk meg a náthaszezonban.

2019-ben a British Medical Journalben jelent meg egy olyan, globális vizsgálatok eredményeit összegző tanulmány, mely szerint a D-vitamin szedése jelentősen csökkentheti a felső légúti betegségek kialakulásának kockázatát. A tanulmány 25 klinikai kutatás eredményeit összegezte, amelyek 11 ezer adatait gyűjtötték össze 14 különböző országból. Az áll benne, hogy az immunsejtek működése nagyban függ a D-vitamin anyagcseréjétől, és a D-vitamin hiánya egyértelműen összefüggésbe hozható a megfertőződés veszélyének növekedésével.