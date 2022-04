Az adatok szerint az emberek 50-80 százaléka legalább egyszer átesik a HPV-fertőzés valamelyik típusán élete során. Bár ez a fertőzés igen gyakorinak számít, az esetek túlnyomó többségénél szerencsére az alacsony kockázatú vírusváltozatok vannak jelen. A HPV családjába a szakértők szerint legalább 200 altípus tartozhat, amelyek között vannak alacsony és magas kockázatú vírusok. A legtöbb alacsony kockázatú típus nem vezet betegséghez, az érintettek gyakran arról sem szereznek tudomást, hogy megfertőződtek - ugyanakkor vannak olyan, szintén alacsony kockázatú típusok, amelyek például külső nemi szervi szemölcsöket okozhatnak. A magas kockázatú HPV-típusok férfiaknál és nőknél egyaránt daganatos betegségek kialakulásához vezethetnek. Adatok szerint az évente diagnosztizált mintegy 33 ezer európai méhnyakrákos eset legalább 70 százalékáért a HPV-fertőzés tehető felelőssé.

Igaz ugyan, hogy a HPV-fertőzés daganatos megbetegedés kialakulásához is vezethet, ám a fertőzöttség ténye - a kórokozók számtalan változata miatt - egyáltalán nem jelenti azt, hogy biztosan rákosak vagyunk (vagy leszünk). Megközelítőleg 80-90 százalék az esélye annak, hogy az immunrendszerünk nagyjából egy év alatt magától leküzdje a fertőzést, és a vírus kitisztuljon a szervezetünkből. Mindössze az esetek 10-20 százalékában áll fenn tartós fertőzöttség - ezekben az esetekben indulhat el a kóros sejtburjánzás is.

Mit tegyünk, ha pozitív lett a HPV-szűrésünk eredménye?

Fontos észben tartanunk, hogy a pozitív eredmény nem egyenlő a halálos ítélettel - még akkor sem, ha a magas kockázatú vírusvariánsok valamelyikét kaptuk el. Tehát ahelyett, hogy pánikba esnénk, próbáljunk a gyógyulásunkra koncentrálni.

Ha pozitív a lelet, ezt követően mindenképpen gyakrabban kell citológiai vizsgálatra járnunk - a diagnózist követően ugyanis nem évente, hanem félévenként lesz szükséges a kontroll, hogy az orvosunk szemmel tudja tartani a problémát. A szakorvos minden szükséges információt meg fog adni nekünk a gyógyulással kapcsolatban, de azt sem árt tudni, hogy két vizsgálat között mi magunk is sokat tehetünk a felépülésünk érdekében. A HPV-fertőzés legyőzésében az immunrendszerünknek óriási szerepe van. Ha valakinek pozitív lett a HPV-lelete, mindenképpen próbáljon meg odafigyelni az optimális egészségi állapotának megőrzésére, ezzel is támogatva a szervezet védekező rendszerének működését. Hogy mit értsünk ezen? Ügyeljünk például arra, hogy az étrendünk változatos és kiegyensúlyozott legyen, mozogjunk rendszeresen, kerüljük a dohányzást és az alkoholfogyasztást, továbbá fontos, hogy a hüvelyflóra természetes egyensúlyát is fenn tudjuk tartani.

Mindezen túl nem árt azzal is tisztában lennünk, hogy ma már a rendelkezésünkre állnak olyan kezelési lehetőségek, amelyek szintén segíthetnek a HPV-fertőzés leküzdésében.

Colpofix - a lokális immunválasz támogatásához

A Colpofix egy innovatív készítmény, mind az összetétele, mind a felhasználási módja szempontjából. Ez egy tixotróp tulajdonságokkal rendelkező gél, amely az alkalmazáskor kifejtett mechanikus nyomás hatására folyadékká alakul át, felvitelét követően azonban ismét gél formátumúvá válik. Az applikátor egyedi, ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a nyálkahártyához tapadó készítmény egyenletes és hatékony eloszlását a méhnyaki-hüvelyi nyálkahártya felszínén, ezáltal elkerülve a visszafolyást.