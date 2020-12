A legkiszolgáltatottabbak között pusztít a járvány

Bill Gates szerint évtizedekkel vetette vissza a szegénység és betegségek elleni harcot a koronavírus-járvány - részletek itt.

Évtizedek óta először nőhet a mélyszegénység mértéke a világban az ENSZ humanitárius ügyek összehangolásáért felelős irodájának vezetője, Mark Lowcock szerint, aki keddi sajtótájékoztatóján a koronavírus-világjárvány gazdasági hatásait emelte ki fő okként. Mark Lowcock New Yorkban azt is leszögezte, hogy a járvány a legszegényebbek és a legkiszolgáltatottabbak között a pusztít a leginkább, és a pandémia következtében vélhetően a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is. Hozzátette, a járvány mellett a különböző helyi konfliktusok és az éghajlatváltozás miatt is egyre többen szorulnak majd humanitárius segítségre.

Akár 40 százalékkal is nőhet a rászorulók száma a koronavírus-járvány miatt. Fotó: Getty Images

235 millió embernek lesz szüksége humanitárius segítségre

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szerint 2021-ben 40 százalékkal nőhet a rászorulók száma, a szervezet becslései szerint mintegy 235 millió embernek lesz szüksége humanitárius segítségre. Lowcock azt mondta, az ENSZ a rászorulók kétharmadához szeretne eljutni, a maradék egyharmadról pedig a tervek szerint a Vöröskereszt és más humanitárius szervezetek gondoskodnának. Hozzátette azt is, hogy az ehhez szükséges összeg és a donorok által felajánlott támogatások közti szakadék egyre nő. A jemeni és a szíriai válság mellett Afganisztánt, Kongót, Haitit, Nigériát, Dél-Szudánt, Ukrajnát és Venezuelát említette mint olyan országokat, amelyek sürgős segítségre szorulnak. Elsősorban nem a járvány, hanem annak a gazdasági következményei vannak katasztrofális hatással a nemzetközi humanitárius helyzetre - szögezte le Lowcock.

