A koronavírus-járványból ez jelentheti a kiutat

Az oltási program mellett az oltóanyaggyártás felgyorsítása, a vakcinák exportjának engedélyezése, valamint az oltóanyagok méltányos szétosztása jelenthet gyors kiutat az új típusú koronavírus okozta világjárványból - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Elmondása szerint, amint Európa kilábal ebből a nehéz helyzetből, részben a jövőbeli járványokra történő felkészülés áll majd az unió figyelmének középpontjában.

Már látszik némi fény az alagút végén. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A nyarunk már biztonságos lehet?

Hétvégéig több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltóanyag jutott el az Európai Unió (EU) tagországaiba, és mintegy 160 millió európainak már legalább az első dózist beadták. A bizottság továbbra is megvalósíthatónak látja azt a célt, miszerint az európai felnőtt lakosság 70 százaléka júliusig be legyen oltva.

Egyébként a beoltottságot igazoló oltási tanúsítvány rendszerének elfogadása is jó úton halad, és a remények szerint júniusig már a teljes körű európai működése is megvalósulhat. "Azt szeretnénk, ha az európaiak nyara biztonságos és pihentető lehetne" - fogalmazott Ursula von der Leyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy az oltási kampányok eddigi sikerét nem szabad kockára tenni, ezért a járvány visszaszorítását célzó intézkedések feloldása csak megfontoltan történhet meg. "Nyissunk óvatosan és összehangoltan" - kérte.

Fontos a szolidaritás is

Az Európai Unió emellett az egység és a szolidaritás fontosságát is hangsúlyozza a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Ezzel összefüggésben Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy az EU továbbra is támogatja Indiát a kór elleni küzdelemben, például az uniós és a nemzetközi vakcinaexport mechanizmuson keresztül is.

