A kórházakban továbbra is maszkot kell viselni

A kormány arról döntött, hogy jövő hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés, ez alól csak a kórházak kivételek. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere mentesítette a COVID-os páciensek ellátása alól azokat a kórházakat, ahol a koronavírusos betegek számára elkülönített ágyszám 50 százalék alatt van - olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.

Kijelölt kórházak kezelik a fertőzötteket

Magyarországon kivezetik a járványügyi korlátozások döntő többségét - jelentette be csütörtökön a kormányülést követően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az új koronavírusos betegek ellátása az erre kijelölt kórházakban zajlik, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, és emellett a továbbiakban is biztosítják az kórházi oltópontok működését. A koronavírusos betegek ellátását az Országos Kórházi Főigazgatóság az irányító intézmények bevonásával a szükségletekhez igazodva rugalmas kapacitástervezéssel osztja fel az irányítási egységbe rendelt kórházak között. Az enyhítés az Országos Mentőszolgálatra nem terjed ki, a betegszállításban továbbra is minden mentőegységnek részt kell vennie.

Sok minden változik hétfőtől

Mint arról beszámoltunk, hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség, valamint kivezetik azt a szabályt is, amely lehetővé tette a munkáltatóknak, hogy foglalkoztatottjaik számára a munkavégzés feltételeként előírják a COVID-19 elleni védőoltás felvételét. Kivételt jelentenek ez alól a szociális és egészségügyi dolgozók, valamint a kórházakban és az idősotthonokban továbbra is megmarad a kötelező maszkviselés. Mindezeken felül kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat is.